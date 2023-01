The Last of Us: Annie Wersching è morta a 45 anni, era l'interprete di Tess

Annie Wersching, attrice che ha anche interpretato Tess in The Last of Us, è morta all'età di 45 anni a causa di un cancro, dopo alcuni anni di malattia che era però stata mantenuta segreta al pubblico, per suo volere.

La Wersching ha avuto una lunga carriera, nonostante la giovane età in cui è scomparsa: tra le interpretazioni recenti più note c'è quella della Regina dei Borg nella seconda stagione di Star Trek: Picard, oltre a quella di Renee Walker in 24, ma sono diverse le serie TV in cui è comparsa come personaggio ricorrente, tra queste troviamo Bosch e Timeless.

Nell'ambito dei videogiochi, ha preso parte a diverse produzioni ma quella per cui viene maggiormente ricordata è probabilmente Tess in The Last of Us. Sebbene non ci siano informazioni ufficiali fornite dalla famiglia o dai collaboratori, in base a una raccolta fondi online in supporto alla famiglia possiamo sapere che l'attrice aveva ricevuto la diagnosi di cancro nel 2020, ma non l'aveva svelata al pubblico.

"Amava il suo lavoro e i suoi amici, ma Steve e i ragazzi erano assolutamente tutto per lei", si legge nel messaggio lasciato dai familiari. "C'è un enorme vuoto nell'anima della famiglia oggi", ha scritto ancora Stephen Full, il marito, "ma ci ha lasciato gli strumenti per poterlo riempire".

Tra le altre interpretazioni, la Wersching ha preso parte anche a Charmed, Killer Instinct, Supernatural e Cold Case, solo per menzionarne alcune. È probabile che la serie TV di HBO attualmente in trasmissione su base settimanale, recentemente rinnovata per una seconda stagione, possa ricordare l'attrice con un tributo in una delle prossime puntate.