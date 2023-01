Super Mario Bros. Il Film: il nuovo spot svela la voce di Donkey Kong per la prima volta

Nintendo e Illumination hanno pubblicato un nuovo spot pubblicitario per Super Mario Bros. Il Film, che dura solo 30 secondi ma basta a svelare la voce di Donkey Kong per la prima volta, interpretato da Seth Rogen nella versione in inglese.

Dopo aver visto il nuovo trailer dai The Game Awards 2022, questa è forse la prima volta che possiamo apprezzare un nuovo frammento inedito del film: sebbene buona parte dei 30 secondo di video si sia vista già nel trailer precedente, la seconda metà in particolare contiene delle parti mai viste prime.



In particolare, abbiamo la possibilità di sentire parlare Donkey Kong per la prima volta, personaggio che nella versione in inglese è doppiato dall'attore Seth Rogen, il quale si aggiunge dunque al cast di stelle che compone già il film di Mario.

Dopo aver scoperto Chriss Pratt nei panni di Mario, abbiamo avuto modo di sentire Anya Taylor-Joy interpretare Peach e Charlie Day nel ruolo di Luigi, oltre a Jack Black come Bowser, sempre per quanto riguarda l'edizione in inglese, e in questo caso arriviamo infine anche a Donkey Kong.

Come riportato già in precedenza, Super Mario Bros. Il Film arriverà nei cinema in Italia il 6 aprile 2023, un giorno prima rispetto al lancio previsto in USA. Nel frattempo, abbiamo visto anche la linea di action figure dedicate che è comparsa online proprio nei giorni scorsi.