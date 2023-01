Super Mario Bros. Il Film: la linea di action figure dedicate appare online

Tramite Twitter, sono state condivise delle immagini che mostrano una linea di action figure dedicate ai personaggio di Super Mario Bros. Il Film. Queste rappresentano Toad, Yoshi, Peach e Mario, nella sua versione normale e nella sua versione Fuoco.

Vanno però fatte una serie di precisazioni. Prima di tutto, questi modelli mostrati nelle fotografie vengono definiti dei prototipi, quindi la versione finale che sarà messa in commercio potrebbe essere diversa.

Inoltre, Mario Fuoco non è mai stato confermato per Super Mario Bros. Il Film e questa action figure non può essere considerata come una conferma della presenza di questa versione del personaggio nella pellicola.

Secondo la fonte, la data di uscita di queste action figure dovrebbe essere disponibili dal 26 febbraio 2023, anche se il film arriverà nelle sale solo nell'aprile 2023.

Ricordiamo inoltre che queste non sono informazioni ufficiali: non possiamo considerare nulla di quanto mostrato come certo. Dovremo attendere conferme o smentite da parte di Nintendo.

Potete vedere il più recente trailer di Super Mario Bros. Il Film dai The Game Awards 2022.