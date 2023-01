I 10 giochi più attesi del 2023 secondo la quantità di ricerche su internet

Il sito Game Rant ha pubblicato una classifica dei 10 giochi più attesi del 2023 in base a una sorta di studio fatto da un altro portale, il quale ha incrociato di dati sulle ricerche effettuate su internet negli ultimi mesi e rilevato quelli che sembrano essere i titoli più desiderati in base al numero di tali ricerche.

Ovviamente non si tratta di un metodo particolarmente preciso, ma i risultati che emergono sono comunque interessanti e anche piuttosto verosimili, sebbene i numeri possano essere poco indicativi. Quello che viene fuori è che Hogwarts Legacy sembra essere di gran lunga il gioco più atteso del 2023, almeno come ricerche effettuate dagli utenti su internet, con Starfield a seguire in seconda posizione.

Vediamo dunque la top ten dei giochi più attesi secondo questo studio, in base alla quantità di ricerche rilevate su internet:

Hogwarts Legacy - 1.23 million ricerche

Starfield - 540,000 ricerche

Diablo 4 - 301,000 ricerche

Sons of the Forest - 224,000 ricerche

Baldur's Gate 3 - 206,000 ricerche

Forspoken - 192,000 ricerche

The Day Before - 187,000 ricerche

Blue Protocol - 185,000 ricerche

Resident Evil 4 - 161,000 ricerche

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom/Ark 2 - 154,000 ricerche

Il metodo utilizzato potrebbe non essere affatto preciso, ma i risultati sembrano verosimili, almeno per quanto riguarda le prime posizioni rilevate. Stupisce la posizione relativamente bassa di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, ma è possibile che questa sia legata al fatto che il titolo ufficiale del gioco non sia ancora molto diffuso tra gli utenti meno appassionati.

Piuttosto strana anche l'assenza totale di Marvel's Spider-Man 2, ma forse è la distanza dalla probabile uscita a mantenerlo ancora lontano dalla top ten dei giochi più attesi.