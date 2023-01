World of Warcraft: Blizzard sta considerando l'idea di gilde inter-fazione

In un'intervista con PCGamesN, il production director Pat Dawson di Blizzard ha parlato della possibilità di creare gilde miste (tra Orda e Alleanza) in World of Warcraft, affermando che è qualcosa che il team sta certamente considerando.

Quando è stato chiesto a Dawson se Blizzard sta prendendo in considerazione un sistema di gilde inter-fazione per consentire ai giocatori di ogni fazione di unirsi in un solo gruppo in modo più formale, ha risposto: "È una caratteristica molto richiesta. È qualcosa che stiamo certamente considerando".

Chiarendo che al momento non ha "nulla da annunciare", ha poi dichiarato che i sistemi di gioco si stanno già evolvendo per permettere l'esecuzione di sequenze di gioco inter-fazione, come ad esempio i raid.

Ha quindi concluso affermando: "Poi vedremo cosa c'è dopo, e cosa c'è dopo ancora, e alla fine arriveremo al punto in cui si potrà capire se sono possibili le gilde inter-fazione in futuro, ma in termini di tempistica non c'è nulla che possa condividere".

Per quanto riguarda il prossimo anno, sono stati svelati i contenuti del 2023 in arrivo, con una comoda immagine.

Ecco infine un estratto della recensione di World of Warcraft: Dragonflight: "Dragonflight è un'altra espansione che parte in quarta e oggi non possiamo sapere se Blizzard riuscirà a mantenere questo aplomb per tutto il suo ciclo vitale. In questo momento, tuttavia, la nona espansione di World of Warcraft ci sta divertendo moltissimo: al netto di qualche incertezza radicata nel suo DNA o, per assurdo, nel tentativo di cambiarlo, Blizzard ha firmato i migliori contenuti del suo kolossal videoludico da molti anni a questa parte."