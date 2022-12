World of Warcraft Dragonflight: svelati i contenuti del 2023 in arrivo, con una comoda immagine

Il team di World of Warcraft Dragonflight ha rivelato i piani per il prossimo anno. Tramite il blog ufficiale, la produttrice esecutiva di World of Warcraft, Holly Longdale, racconta cosa riserva il futuro a tutti i giocatori con sei aggiornamenti ai contenuti che usciranno per tutto il 2023.

Il team ha reso disponibile anche un'immagine che raccoglie le novità previste. Potete vederla qui sotto.

Il 2023 di World of Warcraft

Inoltre, vi proponiamo in forma integrale, in italiano, il blog ufficiale, con il messaggio degli sviluppatori.

"Questo mese è stato d'ispirazione per tutto il team di World of Warcraft: abbiamo visto il mondo solcare il cielo delle Isole dei Draghi, difendere i loro alleati dalla minaccia dei Primalisti, fermarsi un po' e ascoltare storie di rimpianti, creare oggetti ispirati, avventurarsi nelle spedizioni e realizzare un ammontare di zuppa davvero enorme."

"Ma questa storia è solo all'inizio. Un'espansione di WoW non è un singolo momento nel tempo, ma è un viaggio costante. Sappiamo che il valore di un'espansione si misura sulla qualità di tutto il suo arco di vita. Anni dopo la sua uscita, la gente ha ancora un bel ricordo di Legion, sia per la cadenza di aggiornamenti ai contenuti di 11 settimane che ha fatto da base per il suo primo anno, sia per le Armi Artefatto o le fantastiche freddure di Khadgar."

"Nel pianificare il percorso che segue l'uscita di Dragonflight, abbiamo posto al centro il nostro impegno verso i giocatori e le giocatrici per creare questo mondo vitale e la volontà di fare meglio di quanto abbiamo fatto in passato. Il nostro obiettivo per Dragonflight è fare in modo che ci sia sempre qualcosa dietro l'angolo, con un nuovo aggiornamento in arrivo sui nostri reami di test subito dopo l'uscita di quello precedente."

"In totale, abbiamo intenzione di rilasciare sei patch di contenuti, tutte più o meno alla stessa distanza di tempo, per tutto il corso del 2023. Questo includerà due aggiornamenti principali, i pilastri tradizionali delle nostre espansioni (con nuove zone, incursioni e ricompense stagionali), ma tra un aggiornamento e l'altro vogliamo continuare a espandere e far evolvere il nostro mondo con nuovi eventi mondiali, aggiornamenti ai sistemi e le festività di sempre, nuove esperienze con le spedizioni, nuovi capitoli narrativi e filmati che fanno da epilogo o prologo ai prossimi passi principali nell'avventura e, la cosa più importante, più opportunità di rispondere ai feedback e cambiare o aggiungere elementi in base a quello che i nostri giocatori e le nostre giocatrici ci dicono più spesso."

"Abbiamo annunciato di recente l'arrivo dell'aggiornamento ai contenuti 10.0.5, che dovrebbe essere disponibile all'inizio dell'anno nuovo e includerà il sistema dell'Emporio che permetterà a chiunque di ottenere un'ampia gamma di divertenti oggetti cosmetici tra cui scegliere, oltre a (finalmente) permettere di usare come trasmogrificazioni gli oggetti di qualità scarsa e comune per coloro che preferiscono un aspetto più umile, e alcuni nuovi contenuti nel mondo nell'area del Domani dei Primalisti."

"Dopo aver messo tutto quello nelle vostre mani, rilasceremo l'aggiornamento ai contenuti 10.0.7 nel reame pubblico di prova. La 10.0.7 conterrà una nuova campagna di missioni e contenuti mondiali ripetibili situati nell'Isola Proibita, mentre i Dracthyr tornano nel luogo dove erano stati tenuti relegati (insieme a qualche ospite inaspettato) per scoprire di più sulle proprie origini e sul proprio destino. Questi contenuti porranno le basi per il prossimo capitolo principale di Dragonflight e, alla sua conclusione, la nostra prossima destinazione dovrebbe diventare piuttosto evidente. Oltre a questi nuovi contenuti, abbiamo intenzione di implementare delle serie di missioni per l'Armatura Retaggio degli Umani e degli Orchi, aggiornare alcune delle nostre classiche festività e molto altro."

"Inoltre, arriveranno anche gli aggiornamenti ai contenuti 10.1.5 e 10.1.7 nella seconda metà dell'anno, per fare da ponte nel periodo tra il nostro secondo e terzo aggiornamento principale. Non vogliamo che ci sia una formula specifica per il modello e le dimensioni di questi aggiornamenti, ma l'obiettivo è semplicemente quello di portare più Warcraft: più storia, più contenuti, più ricompense, più eventi, più miglioramenti tecnici con meno attese tra di essi. Non voglio anticipare tutto e sono sicura che ci saranno almeno un paio di sorprese in arrivo che nessuno si aspetta. Inoltre, alcuni dettagli non sono ancora stati decisi, perché il feedback dei giocatori e delle giocatrici ci aiuterà a capire a cosa dare la priorità in questi aggiornamenti."