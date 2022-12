GameStop, Calendario dell'Avvento: Elden Ring e Mario + Rabbids tra le offerte del 22 dicembre 2022

GameStop prosegue, come ogni giorno, con la sua iniziativa promozionale pre-natalizia attraverso le nuove offerte del Calendario dell'Avvento, che nella giornata di oggi, 22 dicembre 2022, propongono anche Elden Ring, Mario + Rabbids: Sparks of Hope e vari altri giochi.

Trovate tutte le offerte disponibili oggi a questa pagina del sito GameStop, mentre segnaliamo qui alcune delle più interessanti.

Elden Ring si è recentemente aggiornato con l'aggiunta del Colosseo

Si tratta di titoli molto interessanti ma, a dire il vero, il tasso di sconto applicato non risulta propriamente sconvolgente, in questo caso.

Tuttavia, se avete bisogno di qualche acquisto last minute prima di Natale la scelta proposta nella giornata di oggi è sicuramente da non sottovalutare. Si parla, tanto per dire, del Game of the Year del 2022 con Elden Ring, che può essere acquistato al prezzo di 44,98 euro, con una riduzione di prezzo non molto incisiva ma comunque importante.

Molto interessante risulta anche Mario + Rabbids: Sparks of Hope, con il nuovo capitolo dello strategico a turni in stile XCOM di Ubisoft per Nintendo Switch che può ora essere acquistato a 34,98 euro sul sito di GameStop. A seguire, tra gli highlight della giornata di oggi troviamo anche Splatoon 3 a 49,98 euro e l'inossidabile Minecraft a 25,98 euro in vari formati.

Sul fronte accessori, segnaliamo la presenza di 10 euro di sconto cadauno per il Controller Wireless Power A per PS4 e per le cuffie Wireless Headset Steelseries Arctis 7P+.

Questa notizia non è una pubblicità, ma un contenuto editoriale per la segnalazione di offerte che riteniamo possano essere di interesse per i lettori. Multiplayer.it non ha ricevuto alcun compenso per la pubblicazione di questo articolo.