The Last of Us Parte I Firefly Edition: data di uscita in Europa, ma non contiene il disco

The Last of Us Parte 1 Firefly Edition è l'edizione speciale del gioco di Naughty Dog per PS5. Inizialmente era esclusiva degli Stati Uniti d'America, ma ora pare essere arrivata anche in Europa, sempre tramite il PlayStation Direct (che ricordiamo non è attivo in Italia). La data di uscita è il 26 gennaio 2023. Il "problema" (almeno per qualche giocatore) è che questa versione non include il disco.

Negli USA, The Last of Us Parte 1 Firefly Edition proponeva anche il disco all'interno del proprio pacchetto, ma la versione europea propone solo un codice download da utilizzare su PS5. Il prezzo è di 99.99 sterline o 109.99€.

Questa edizione di The Last of Us Parte 1 Firefly Edition include:

Limited edition SteelBook

The Last of Us: American Dreams #1 - #4 con una copertina nuova rispetto alla stampa originale, solo in lingua inglese

Contenuti in-game sbloccati in anticipo (abilità di Joel, miglioramenti per armi e munizioni, skin per armi, modalità aggiuntive e filtri grafici)

Nel caso degli USA, The Last of Us Part I Firefly Edition è andata esaurita in poche ore. Supponiamo quindi che anche in Europa, pur considerando il ritardo, non sarà possibile acquistare una copia con tutta calma. Per noi italiani, comunque, vi è poco da fare visto che PlayStation Direct non è attivo nella nostra nazione: dovremo vedere se questa versione del gioco sarà affidata a un rivenditore specifico o se non sarà proprio distribuita.

Vi lasciamo in conclusione alla la recensione di The Last of Us Parte 1.