The Last of Us Part I Firefly Edition è già esaurita, in poche ore

Ieri, tra leak e annunci ufficiali, è stato svelato The Last of Us Part I. Si tratta di una versione rifatta del gioco originale, un vero remake nelle parole di Sony, in arrivo prima su PS5 e poi su PC. Il gioco proporrà anche un'edizione speciale, Firefly Edition, disponibile tramite PlayStation Direct. In realtà dovremmo dire proponeva, perché in poche ore il numero di copie disponibili al preordine è esaurito.

L'edizione da 100 dollari nota come The Last of Us Part I Firefly Edition, disponibile esclusivamente tramite PlayStation Direct, è ora "out of stock", come è possibile vedere sul sito ufficiale a questo indirizzo.

The Last of Us Part I Firefly Edition avrebbe incluso il gioco base (con la sezione del DLC Left Behind inclusa), una StellBook esclusiva, l'albo a fumetti The Last of Us: American Dreams #1 - #4 con una nuova immagine di copertina e alcuni elementi in-game sbloccati.

The Last of Us Part I Firefly Edition

Ovviamente è possibile che nuove copie di The Last of Us Part I Firefly Edition vengano aggiunte a PlayStation Direct nel corso delle prossime settimane e mesi. Visto il successo immediato, non stupirebbe che Sony PlayStation spinga per mettere in circolazione più unità.

Diteci, sareste interessati a questa edizione del gioco? Ecco infine l'analisi del trailer del remake per PS5 e PC.