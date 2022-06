Pokémon: James Turner ha lasciato Game Freak per creare lo studio di The Plucky Squire

James Turner ha lasciato Game Freak per formare un nuovo studio, All Possibile Futures, che giusto ieri ha svelato al mondo l'intrigante The Plucky Squire durante il Devolver Digital 2022. Turner è stato l'art director di Pokémon Spada e Scudo, nonché character designer di alcuni dei mostriciattoli della serie.

Turner ha dato l'annuncio con un post su Twitter, svelando per l'appunto la formazione di All Possibile Futures a cui è seguito l'annuncio di The Plucky Squire per PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC.

James Turner prima ancora di unirsi a Game Freak ha lavorato a vari spin-off della serie, partendo da Pokémon Colliseum del 2003, con lo studio Genius Sonority. Nel 2009 si è unito ufficialmente allo studio giapponese, diventando tra l'altro il primo occidentale a lavorare al design dei Pokémon, partendo da alcuni mostriciattoli di Bianco e Nero (nello specifico Vanillite, Golett, Vullaby e le loro evoluzioni). L'apice della sua carriera in Game Freak è stata quando ha assunto il ruolo di art director di Spada e Scudo. Ha lavorato anche ad altri giochi slegati dalla serie, tra cui HarmoKnight e Tembo the Badass Elephant che ha realizzato in qualità di Director.

Il primo progetto di All Possibile Futures, lo studio fondato da Turner, è The Plucky Squire un action adventure dai toni fiabeschi particolarmente interessante, in quanto alterna senza soluzione di continuità fasi 2D e 3D.