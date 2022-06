The Callisto Protocol, analizziamo il trailer della Summer Game Fest del successore di Dead Space

Ovviamente proprio questo è il caso di The Callisto Protocol, dato che il buon Glen Schofield (director del gioco ed executive producer proprio di Dead Space) ha presenziato sul palco, mostrando con baldanza non solo un nuovo trailer, ma anche un po' di sano gameplay ultraviolento. Ora, l'intento del buon Glen è stato cristallino da subito: creare un successore spirituale dell'horror di Visceral Games, più fedele che mai alla formula tanto amata dalla fan base all'epoca; eppure dobbiamo ammettere che ci aspettavamo qualcosa di più sorprendente dal gameplay mostrato, specie da un team nuovo guidato da un veterano con un pedigree di tutto rispetto nell'industry.

Niente più unknown, molto più horror

The Callisto Protocol

Considerato che nasce da una costola di quelli che oggi sono i PUBG Studios, The Callisto Protocol doveva inizialmente essere ambientato (molto alla lontana) nell'universo di PUBG: Battlegrounds, ma di recente il publisher deve essersi reso conto di quanto assurdo fosse il collegamento e ha deciso di abbandonare il tutto per concentrarsi su un universo a parte.

Il gioco si svolge quindi nel 2320 in un a prigione locata sulla luna di Giove chiamata Callisto, anche nota come "la luna morta", dove il nostro alter ego - un prigioniero di nome Jacob, apparentemente così sfortunato da finire lì per caso e venir catturato dopo uno schianto - si ritrova improvvisamente libero per via del caos scaturito dalla trasformazione in mostri di buona parte dei detenuti.

Considerando che le mostruosità che vagano per Callisto sono tutto fuorché amichevoli, il buon Jacob decide di armarsi di tutto punto e cercare al più presto una vita di fuga, magari indagando anche su cosa è successo davvero nel mentre. E ok, non avrà il fascino del background narrativo di Dead Space e dei suoi misteriosi monoliti, ma come potete ben intuire si tratta di una base più che sufficiente a inserire un poveraccio random in un inferno claustrofobico di metallo zeppo di mostri pronti a uscire da ogni pertugio.

The Callisto Protocol

E l'atmosfera è inconfondibile: i silenzi, la scarsità dell'illuminazione, le movenze dei mostri... tutto ricorda seriamente da vicino Dead Space. Oddio, forse persino troppo da vicino, dato che il gameplay mostrato enfatizza ancora una volta lo smembramento, grazie a hitbox dei nemici chiaramente complesse e separate in più parti, che permettono di azzopparli con precisi colpi alle gambe o renderli meno pericolosi tranciando via gli arti. Difficile al momento dire se, diversamente dal titolo Visceral, qui lo smembramento rappresenti solo un'alternativa ai cari vecchi colpi alla testa, tuttavia considerando il focus su questo tipo di eliminazione mostrato durante la demo lo riteniamo difficile. Se non altro le caratteristiche del combattimento non sembrano fermarsi qui.