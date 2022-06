Cyberpunk: Edgerunners, un primo sguardo all'anime Netflix di Cyberpunk 2077

I ragazzi di CD PROJEKT RED, dopo la collaborazione con Netflix per l'evento condiviso della WitchCon, tornano quindi a un anno di distanza a percorrere una strada di comunicazione unita per il nuovo trailer della nuova serie animata, che uscirà nel settembre 2022.

Lo sforzo non è monodimensionale e i ragazzi polacchi di CD PROJEKT RED hanno unito le energie con il team Studio Trigger , fondato dal duo Hiroyuki Imaishi e Masahiko Ōtsuka. Entrambi portano con sé la grande esperienza ottenuta in GAINAX, sin dai tempi di Neon Genesis Evangelion, fino ad arrivare a Gurren Lagaan di cui Imaishi è stato Series Director. E questo è solo il passato di questa coppia, che ha poi continuato a sviluppare il percorso artistico di Trigger con Kill La Kill e Little Witch Academia.

La moda del momento include anni '80, survival horror e Cyberpunk. Gli annunci di questi giorni, in particolare del Summer Game Fest, non fanno altro che confermarlo, e ancora di più la Netflix Geeked week, ghiotta occasione per gli appassionati del cinema da salotto di scoprire le future novità della più nota videoteca digitale.

Edgerunners ha origine da basi di sceneggiatura "realistiche" nel contesto di Cyberpunk, ma sfrutta lo stile grafico per sviluppare animazioni estreme e fuori di testa, concretizzandosi in un connubio, a detta dei creatori, molto originale. Le avventure di Cyberpunk: Edgerunners racconteranno l'ambientazione di Night City in modi che si preannunciano ancora inesplorati e inaspettati.

Una scena quotidiana di Night City

Secondo la sinossi, EdgeRunners racconta attraverso 10 episodi le avventure di un ragazzo di nome David alle prese con Night City, con i suoi vizi e le sue difficoltà. Il nostro sceglie di vivere come un edgerunner, ovvero un mercenario fuorilegge, conosciuto come "Cyberpunk". Sicuramente la vicinanza al videogioco, ancora fresco nella memoria dei giocatori, consente al pubblico di avvicinarsi a quelli che saranno i richiami e le citazioni. Non si tratta di elementi necessari alla comprensione dell'intreccio, tanto che il direttore dei lavori Hiroyuki Imaishi conferma che Cyberpunk: Edgerunners è un prodotto per tutti, anche coloro che non sono avvezzi all'universo di CD Projekt RED.

Edgerunners Inc., nell'universo di Cyberpunk 2020, è un'espansione che porta con sé la Streetemps, ovvero un'agenzia di "collocamento" di edgerunners, basata sulla chiamata alle armi tramite match di skill dell'individuo e non sulla comunicazione dell'incarico. La sua natura "al limite della legalità" le consente di agire senza che sia bandita in città, pur agendo con metodi non propriamente ortodossi. Crediamo che un contesto di questo tipo sia quello che accompagnerà le avventure di David e del resto dei personaggi dell'avventura.

David il protagonista e suoi impianti

David è un ragazzino che proviene da un quartiere molto duro, è legato alla madre e vuole solo essere accettato dal mondo attorno a lui, ma conoscendo Night City è chiaro che questo scenario non sia destinato a durare.

Lucy è l'altra protagonista dell'avventura. La sua figura è più misteriosa, ha un passato nebuloso che nasconde più pericoli di quelli a cui David potrebbe essere pronto. Anche lei però combatte per la libertà e per ciò a cui tiene. A fare da collante all'universo Cyberpunk c'è sicuramente il cyberware, ovvero gli impianti, che hanno condotto in un ciclo di maledizione l'umanità di Night City sempre in guerra tra evoluzione e ingiustizia, e che prenderanno un posto importante nella narrazione della società di Edgerunners.

David che utilizza l'abilità Sandevistan

Più volte nelle immagini mostrate nella presentazione viene utilizzato il Sandevistan, un'abilità che dopo un'iniezione di adrenalina velocizza l'utilizzatore al punto da far vivere agli occhi di chi assiste una sorta di bullet-time e David, come altri personaggi, ne fa ampio uso.

Dal dietro le quinte apprendiamo che l'aspetto della figura degli edgerunner che si vuole sviluppare nella serie è quella del pirata urbano che rivendica la propria libertà personale, di un uomo che non può cambiare gli equilibri di Night City, ma può far sì che esista un posto anche per lui nel bailamme della metropoli. L'immersività del gioco e l'evoluzione del personaggio lasciano il posto a una più profonda visione della società e del rapporto che essa ha con l'individuo, cercando di sviluppare un ponte di comunicazione tra ambientazione e pubblico.