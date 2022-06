The Last of Us Part 1: Shaun Escayg è il creative director, ha lavorato a Marvel's Avengers

Con un tweet, Shaun Escayg di Naughty Dog, ha svelato che sta lavorando al remake di The Last of Us Part 1 in qualità di creative director. In passato ha ricoperto lo stesso ruolo anche per Marvel's Avengers e Uncharted: L'Eredità Perduta.

Escayg ha lavorato presso Naughty Dog dal 2011 fino al 2018, dove tra le altre cose è stato il direttore creativo di Uncharted: L'Eredità Perduta. Successivamente è passato a Crystal Dynamics, dove ha ricoperto lo stesso ruolo e quello di writer di Marvel's Avengers.

Nell'aprile del 2021 Escayg ha annunciato il suo ritorno a Naughty Dog e dunque oggi scopriamo che da allora ha lavorato al remake di The Last of Us Part 1.

"Sono così orgoglioso del nostro team per l'incredibile lavoro svolto sul trailer del remake di The Last Of Us mostrato al Summer Game Fest 2022 . Questo gioco è stato la mia introduzione alla creazione di giochi e quindi occupa un posto molto speciale nelle sensazioni per me. Onorato di essere il creative director di questo remake!"

The Last of Us Part 1 è stato annunciato ieri sera in occasione del Summer Game Fest con un trailer. Sarà disponibile su PS5 a partire dal 2 settembre e inoltre è in lavorazione anche una versione PC, attualmente sprovvista di una data di uscita.