Mario Strikers Battle League Football: personaggio in arrivo forse svelato dai crediti di gioco

Mario Strikers Battle League Football potrebbe includere un nuovo personaggio non ancora annunciato: Shy Guy. Questo è quanto pensano i fan, che hanno proposto una nuova teoria basata su un dettaglio dei crediti di gioco.

Come potete vedere al minutaggio 00:40 del video qui sotto, all'interno dei crediti di Mario Strikers Battle League Football è presente Nate Bihldorff, nella categoria "Voci". Nate Bihldorff è il Senior Director della localizzazione presso Nintendo Treehouse e, soprattutto, è la voce di Shy Guy. Nel gioco Shy Guy è però presente unicamente come membro della folla e non come personaggio giocabile.

Shy Guy, nella folla di sfondo, non produce particolari rumori, quindi è strano che Nate Bihldorff sia inserito come doppiatore di Mario Strikers Battle League Football. Questo spinge i fan a pensare che Shy Guy sarà uno dei personaggi aggiunti come DLC gratuito in futuro. Sappiamo già che arriveranno nuovi personaggi (e non solo), quindi l'ipotesi dei giocatori è possibile.

Ovviamente, si tratta solo di una speculazione, non di informazioni ufficiali. Per il momento, possiamo solo attendere novità da parte di Nintendo stessa. Nel frattempo vi lasciamo alla nostra recensione.