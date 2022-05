Mario Strikers Battle League: nuovi contenuti gratuiti post-lancio confermati da Nintendo

Nintendo ha confermato che il gioco sportivo Mario Strikers Battle League riceverà nuovi contenuti gratuiti dopo la pubblicazione del gioco.

L'informazione è stata condivisa tramite Twitter dall'account Nintendo of America. La compagnia, precisamente, ha scritto: "Preparatevi per tanta nuova azione senza freni dopo la pubblicazione di Mario Strikers Battle League, grazie all'arrivo di aggiornamenti post-lancio gratuiti, inclusi nuovi personaggi! Continuate a seguirci per più dettagli sugli aggiornamenti in futuro".

Per il momento non sappiamo quindi con grande precisione che tipo di nuovi contenuti di Mario Strikers Battle League saranno introdotti, ma c'è la conferma che vi saranno nuovi personaggi, magari la tanto amata Daisy.

Nel nostro recentissimo provato, abbiamo spiegato che "Mario Strikers: Battle League Football sembra essere il degno erede di Charged. Nintendo e Next Level Games hanno piegato le regole del calcio (o meglio, del calcetto) alle dinamiche del Regno dei Funghi per un mix esplosivo di gol, scivolate, gusci rossi e Ipertiri. In sede di recensione dovremo capire come il gioco riuscirà a essere godibile sul lungo periodo e se sarà in grado di garantire sfide equilibrate e divertenti sia per i neofiti che per i veterani."