Mario Strikers: Battle League Football: fan di Daisy dichiarano guerra a Nintendo per la sua assenza

Daisy non è uno dei personaggi di Mario Strikers: Battle League Football e i fan non l'hanno presa per niente bene, dichiarando guerra a Nintendo in nome della loro beniamina. La casa di Mario ha annunciato Mario Strikers: Battle League Football a febbraio e presto lo lancerà sul mercato,

All'epoca i fan di Daisy erano rimasti scontenti dell'assenza della loro principessa del cuore, ma avevano sperato che non fosse stata mostrata perché il modello 3D non era ancora finito. Recentemente però Nintendo ha svelato quali saranno i personaggi utilizzabili come calciatori e Daisy non c'era, scatenando un piccolo putiferio, con reazioni anche molto accese.

La sostanza è che tra un WTF e l'altro, i fan si sono attivati e hanno iniziato a chiedere che Daisy sia inclusa nel gioco, lamentandosi vocalmente della sua assenza. A molti sembrerà un comportamento assurdo e un po' infantile, ma in realtà ha un suo senso (almeno per loro), visto che Daisy era presente nei due Mario Strikers precedenti: Super Mario Strikers per GameCube e Mario Strikers Charged per Nintendo Wii.

Inoltre un rappresentante di "We Are Daisy's Fan wiki", ha dichiarato a Kotaku che la serie calcistica è quella in cui il carattere di Daisy rifulge di più, quindi è un peccato non averla.

A rendere ancora più dura la vita dei fan di Daisy è il fatto che nel roster dei personaggi giocabili di Mario Strikers: Battle League Football sia presente Rosalina, introdotta nel mondo di Super Mario nel 2007 con Super Mario Galaxy. Perché lei sì e la veterana Daisy no?

Chissà se Nintendo ascolterà le urla di dolore dei fan di Daisy. Ormai è tardi per aggiungerla per il lancio, ma forse potrebbe arrivare con qualche DLC.