Super Ride Grandpa è un gioco gratis in cui si cavalcano dei nonni. Disponibile per PC, su Steam, è una simpatica follia che rende protagonisti degli arzilli vecchietti con i loro competitivi nipoti.

Super Ride Grandpa su Steam

Le corse a cavallo dei nonni sono illegali, ma l'attività ha comunque un suo seguito, con il pubblico di appassionati che guarda le gare scommettendo sui vincitori. Il gioco offre cinque avversari, che si urlano addosso offese di ogni tipo. L'obiettivo è quello di distruggere l'orgoglio degli avversari.

Il gioco in sé è un simpatico arcade 2D in cui bisogna superare dei percorsi pieni di ostacoli, come alberi, torrenti e cespugli. Si lascia giocare per il tempo che dura e permette di farsi qualche risata con leggerezza. Nonostante la semplicità non è fatto neanche male, pur con tutti i suoi limiti. In fondo c'è bisogno di un po' di anarchia nel mondo dei videogiochi.

I requisiti di sistema sono limitatissimi. Basta possedere un PC con Windows XP/Vista/7/8 o 10 e con un processore 2.3 GHz Intel Core 2 Duo per giocare.