State of Play di giugno 2022 annunciato, data e orario dell'evento con annunci per PS5 e PS4

Sony ha annunciato ufficialmente un nuovo State of Play. L'appuntamento è fissato per giovedì 2 giugno 2022 alle 23:59 italiane, con una presentazione della durata di circa 30 minuti con novità e trailer dei giochi in arrivo su PS5 e PS4.

Potrete seguire la diretta sui canali PlayStation di Twitch e YouTube. Ovviamente Multiplayer.it seguirà l'evento in diretta su Twitch, dunque vi aspettiamo.

PlayStation, logo

Stando a quanto riportato sul PlayStation Blog l'appuntamento durerà all'incirca 30 minuti e sarà dedicato agli annunci delle software house di terze parti e ai giochi in sviluppo per PlayStation VR2, segno che forse verranno condivisi maggiori dettagli sul visore per PS5.

"I nostri partner di terze parti hanno in serbo nuovi fantastici annunci e, inoltre, potrete dare un'occhiata in anteprima a vari titoli in sviluppo per PlayStation VR2. Seguiteci su Twitch o su YouTube a partire dalle 23:59 CEST", recita l'annuncio sul PlayStation Blog.

Uno dei possibili protagonisti dello State of Play di giugno 2022 potrebbe essere Final Fantasy 16, considerando che Naoki Yoshida di recente ha affermato che il nuovo trailer è pronto. Sempre rimanendo in casa Square Enix possiamo aspettarci novità anche su Forspoken, l'esclusiva PS5 in uscita a ottobre. Per l'occasione inoltre potremmo vedere in azione Avatar: Frontiers of Pandora e ricevere novità su Hogwarts Legacy, al momento sprovvisto ancora di una data di uscita precisa.