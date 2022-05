Honkai Star Rail: trailer presenta Serval, uno dei personaggi del GDR a turni di miHoYo

Dopo il lancio della seconda closed beta di Honkai: Star Rail a quanto pare miHoYo ha deciso di iniziare a intensificare il marketing del gioco, segno che forse il lancio potrebbe non essere poi così lontano. Gli autori di Genshin Impact oggi hanno pubblicato un nuovo trailer con protagonista Serval, uno dei personaggio giocabili del GDR a turni con setting fantascientifico.

Come vediamo nel trailer qui sopra, Serval combatte utilizzando una sorta di chitarra elettrica modificata in grado di generale dei fulmini viole e che alle perse può essere usata come una sorta di mazza per malmenare il malcapitato di turno.

Quanto al background del personaggio, stando alla descrizione ufficiale è la figlia maggiore della famiglia Landau, caratterizzata da un carattere ribelle e spensierato. Lavora come meccanico, ma la sua grande passione è la musica Rock 'n' Roll, se non si era già capito dal trailer.

"La figlia maggiore libera e ribelle della famiglia Landau, un tempo amica intima di Cocolia, i suoi interessi l'hanno portata a diventare una meccanica. Nel Belobog perennemente colpito dall'inverno, ha aperto un'officina chiamata "Neverwinter" e mette in pausa il lavoro di tanto in tanto per le esibizioni rock 'n' roll. "

"E se qualcuno le chiedesse della redditività dell'officina... "Questo è solo un hobby, cara. Non sono a corto di soldi"", recita la descrizione ufficiale del personaggio.

Honkai: Star Rail è attualmente in sviluppo per PC e dispositivi mobile iOS e Android. Al momento il gioco non ha ancora una data di uscita ufficiale. Giusto pochi giorni fa miHoYo ha pubblicato anche il filmato d'apertura di Honkai Star Rail.