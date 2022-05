Honkai Star Rail: trailer con il filmato d'apertura del GDR a turni degli autori di Genshin Impact

Oggi avrà inizio la seconda closed beta di Honkai: Star Rail e per l'occasione miHoYo ha pubblicato un nuovo trailer del GDR a turni realizzato dagli autori di Genshin Impact e Honkai Impact e in dirittura d'arrivo su PC e dispositivi mobile.

Il nuovo video, che potrete visualizzare nel player qui sopra, mostra la sequenza inziale del gioco. Una nave spaziale viene presa d'assalto e l'equipaggio, composto anche da alcuni dei protagonisti già presentati in passato ad miHoYo, deve farsi strada tra i nemici per mettersi in salvo. Nel caos della battaglia c'è chi invece se la prende comoda rilassandosi con della musica classica.

Honkai: Star Rail è un GDR a turni con elementi strategici, con il giocatore che potrà personalizzare liberamente il proprio team mentre esplora le "meraviglie infinite" della galassia a bordo dell'Astral Express. Il gioco mescola fantascienza ed elementi mitologici e, stando al materiale condiviso finora da miHoYo sul sito ufficiale, promette una lore piuttosto sfaccettata.

Anche se non riuscirete a partecipare alla seconda closed beta, potrete pre-registarvi a Honkai: Star Rail sul sito ufficiale a questo link, con tra l'altro la possibilità di vincere una PS5, cosa che potrebbe suggerire il lancio del gioco su console oltre che su PC e dispositivi mobile. Per il momento il gioco non ha ancora una data di uscita, neppure indicativa.

Giusto pochi giorni fa miHoYo ha annunciato anche Zenless Zone Zero, un action RPG con setting urban fantasy.