Zenless Zone Zero annunciato con un trailer, è il nuovo Action GDR dagli autori di Genshin Impact

miHoYo ha annunciato Zenless Zone Zero, un action RPG con ambientazione "urban fantasy" per PC, smartphone iOS e Android e altre piattaforme ancora da svelare (quindi non è escluso il lancio anche su console). Il reveal è stato accompagnato da un gameplay trailer e una serie di immagini che offrono un assaggio dei personaggi, il gameplay e lo stile grafico del nuovo gioco dagli autori di Genshin Impact. Al momento non è stato ancora indicato un periodo di uscita, ma già da ora è possibile registrarsi per la closed beta.

Stando alla descrizione ufficiale condivisa da miHoYo, "Zenless Zone Zero è un nuova IP ambientata in un città metropolitana post-apocalittica. Presenta una storia avvincente con uno stile artistico futuristico, personaggi distintivi e un esilarante sistema di combattimento orientato all'azione. I giocatori interpreteranno il ruolo di un "Proxy" e si imbarcheranno in un'avventura con un gruppo eterogeneo di partner per conquistare i nemici sconosciuti e svelare i misteri di New Eridu, l'ultimo rifugio per la civiltà urbana".

"La civiltà contemporanea è stata distrutta da un disastro soprannaturale noto come gli "Hollows". Queste creature crescono esponenzialmente dal nulla, creando dimensioni disordinate in cui vagano misteriosi mostri soprannominati "Etereo". New Eridu, l'ultima civiltà urbana sopravvissuta all'apocalisse, riuscì a prosperare acquisendo la tecnologia per estrarre preziose risorse dagli Hollow."

Se siete interessati potrete iscrivervi alla closed beta di Zenless Zone Zero già da ora tramite il sito ufficiale, a questo indirizzo. Tutti i dettagli sul test a numero chiuso sono disponibili qui.

Oltre a Zenless Zone Zero, miHoYo attualmente sta supportando attivamente diversi giochi, tra cui Genshin Impact e Honkai Impact, è ha in cantiere ulteriori progetti, incluso Honkai Star Rail, di cui a breve inizierà la seconda closed beta.

Che ne pensate di Zenless Zone Zero? Il nuovo progetto di miHoYo vi ha incuriosito? Fatecelo sapere nei commenti.