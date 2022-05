Genshin Impact: Yelan, il nuovo personaggio, si svela in teaser trailer e dettagli

Genshin Impact arricchisce il suo ampio cast con l'arrivo di Yelan, tra i nuovi personaggi previsti con l'update 2.7, che si mostra in questo nuovo teaser trailer e in vari dettagli emersi in queste ore per definire meglio questa affascinante combattente.

Yelan è una sorta di agente segreto che lavora per il Ministero degli Affari Civili di Liyue, ma al contrario del carattere trasparente e aperto dell'ufficio in questione, la ragazza appare un elemento misterioso, enigmatico e anche letale. Viene descritta come "un fantasma che si aggira tra molte crisi sotto vari nomi, ma prima che la tempesta si calmi, è già sparita senza lasciare traccia".



A tutti gli effetti, sembra essere una sorta di agente segreto dei servizi speciali, sembrando una sorta di spia o combattente specializzata che agisce sotto copertura, dal comportamento imprevedibile ma dotata di una grande abilità e di un addestramento speciale. È comunque difficile trarre informazioni sulla sua storia, per il momento, con la possibilità che questa venga espansa e approfondita in seguito.

Quello che sappiamo è che Yelan è un personaggio Hydro DPS che combina attacchi radici con una notevole agilità negli spostamenti. Può muoversi velocemente utilizzando la sua Lifeline, colpendo gli avversari al contempo. I materiali necessari per la sua evoluzione, peraltro, sembrano corrispondere a quelli rilasciati dal boss di The Chasm, "Ruin Serpent", che può dunque risultare fondamentale per rafforzare Yelan.

Per il resto, abbiamo visto le varie informazioni sull'update 2.7 tra banner di Yelan, rerun di Xiao e altro.