Resident Evil 3: il lancio delle versioni PS5 e Xbox Series X|S potrebbe essere imminente

Il lancio delle versioni PS5 e Xbox Series X|S di Resident Evil 3 e del relativo upgrade gratis per chi possiede già il gioco su PS4 e Xbox One sembrerebbe essere alle porte, stando ad alcune segnalazioni in rete.

Come notato dall'utente twitter @BSAAEurope attualmente avviando la versione PS4 di Resident Evil 5 su PS5, la console offre la possibilità di scaricare e installare l'upgrade next-gen. L'opzione purtroppo non funziona ancora, ovvero non permette di scaricare effettivamente la versione PS5 e porta a un messaggio d'errore, ma potrebbe suggerire che il lancio potrebbe essere ormai imminente. Lo stesso utente Twitter fa notare che al contrario non è ancora presente l'opzione per l'upgrade di Resident Evil 2 e 7, quindi forse il terzo capitolo sarà il primo a rifarsi il look.

A inizio marzo Capcom ha annunciato le versioni PS5 e Xbox Series X|S di Resident Evil 2, 3 e 7, con upgrade gratuito per chi li possiede già su console old-gen. In quest'ultimo caso sarà possibile trasferire tutti i salvataggi da PS4 e Xbox One a PS5 e Xbox Series X|S. Lo stesso vale anche per tutti i DLC precedentemente acquistati.

Non resta che attendere novità ufficiali da parte di Capcom sul lancio delle versioni current gen della serie Resident Evil, che a questo punto potrebbe essere imminente.