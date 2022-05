Genshin Impact Update 2.7: banner di Yelan, rerun di Xiao e Itto e le altre novità annunciate

miHoYo oggi ha presentato su Twitch le novità in arrivo su Genshin Impact con il tanto atteso Update 2.7 che verrà pubblicato a fine maggio. L'aggiornamento, introdurrà Yelan e Kuki Shinobu come personaggi giocabili e non mancheranno neppure le rerun di vecchie glorie come Xiao. Qui sotto trovate anche il gameplay trailer della versione 2.7 che riepiloga tutti i contenuti annunciati oggi.

L'update 2.7 di Genshin Impact si intitola "Hidden Dreams in the Depths" e sarà disponibile mercoledì 31 maggio 2022. Tra una novità e l'altra, come al solito miHoYo ha elargito una serie di nuovi codici promozionali con cui ottenere gratuitamente 300 Primogem e non solo.

Yelan sarà disponibile durante la prima fase del ciclo vitale dell'Update 2.7 e avrà anche una quest principale dedicata. Inoltre, ci sarà anche la rerun del banner di Xiao, un'ottima occasione per aggiungerlo alla vostra squadra se non lo avete fatto in passato. Nella seconda parte della versione 2.7 di Genshin Impact invece debutterà Kuki Shinobu, che sarà disponibile nella rerun del banner di Arataki Itto.

Yelan è un personaggio 5 stelle che sfrutta l'elemento Hydro. Osservando il suo kit sembrerebbe adatta a ricoprire il ruolo di sub-DPS. La sua Elemental Skill consiste in uno scatto in avanti: tutti i nemici sulla traiettoria subiranno danni d'acqua in proporzione agli HP del personaggio. Tenendo premuto il tasto dedicato all'abilità è possibile muoversi liberamente durante lo scatto e per maggiore tempo, colpendo dunque più nemici contemporaneamente. Inoltre quando non è il personaggio attivo per 5 secondi e dopo l'utilizzo dell'Elemental Skill caricata, Yelan entra nel "Breakthrough state" e il prossimo attacco caricato con l'arco richiede molto meno tempo per essere eseguito e causa danni AoE Hydro che scalano sugli HP. Infine, l'Elemental Burst attiva un potenziamento: ogni volta che un attacco standard va a segno il malcapitato di turno viene colpito da tre proiettili d'acqua che causando danni proporzionali agli HP di Yelan e inoltre il personaggio attivo guadagna un bonus ai danni che aumenta nel tempo.

Kuki Shinobu invece è un'unità Electro 4 stelle che combatte con le spade e sembrerebbe maggiormente indicata per un ruolo di supporto. L'Elemental Skill sacrifica il 30% dei suoi HP attuali per attivare un anello di energia intorno al personaggio attivo, che a intervalli regolari ripristina punti vita e causa danni AoE Electro ai nemici. L'Elemental Burst crea un campo energetico che causa danni AoE continui in base agli HP di Shinobu per 2 secondi, con la durata che viene estesa se i suoi punti vita sono meno della metà.

Oltre a personaggi e banner, l'Update 2.7 di Genshin Impact introdurrà un nuovo Hangout con Kuki Shinobu. Ci sarà anche una nuova missione principale con protagonisti Xiao, Yelan, Itto, Shinobu e Yanfei.

Nella versione 2.7 ovviamente non potevano mancare una nuova serie di eventi. Il primo è "Perilous Trails" con sfide di combattimento suddivise in più round, con regole speciali relative alla formazione del party e potenziamenti temporanei. In palio ci sono Primogem, una Crown of Insight, materiali e l'arco 4 stelle "Fading Twilight".

"A Muddy Bizzarre Adventure" è un evento ambientato nel The Chasm con sfide di combattimento e di scorta legate alla fanghiglia oscura tipica di quest'area, mentre "The Almighty Arataki Great and Glorious Drumalong Festival" è un evento con sfide a ritmo di musica, con un bongo tra le ricompense in palio. Infine in "Core of the Apparatus" è un evento multifase, in cui sarà necessario raccogliere materiali per costruire un robot nel Serenitea teapot.

Per tutti quelli che aspettavano con impazienza la localizzazione in italiano, purtroppo non ci sono state annunciate novità in merito durante la livestream di miHoYo. Incrociamo le dita per l'Update 2.8 e 3.0.