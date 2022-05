Tomb Raider, Deus Ex, Legacy of Kain: Embracer punta molto su seguiti, remake e remaster

Embracer Group ha intenzione di far fruttare la sua recente acquisizione di Crystal Dynamics, Eidos Montreal e Square Enix Montreal volendo puntare forte sulle proprietà storiche dei team, dunque su possibili seguiti, remake e remaster di Tomb Raider, Deus Ex, Legacy of Kain e Thief.

È una cosa che è apparsa piuttosto chiara anche nella conferenza di presentazione dei nuovi team acquisiti all'interno di Embracer Group, che sta diventando davvero un colosso di dimensioni impressionanti, ma è stata ribadita di recente durante un nuovo meeting finanziario. Il CEO di Embracer, Lars Wingefors, ha ribadito l'intenzione di riprendere il catalogo classico dei team acquisiti e sfruttarlo a dovere.

"Abbiamo annunciato di recente l'acquisizione di Crystal Dynamics, Eidos Montreal e Square Enix Montreal, incluse le proprietà intellettuali Tomb Raider, Deus Ex, Thief e Legacy of Kain, oltre ad altri titoli", ha spiegato Wingefors, "L'annuncio ha scatenato una risposta ampiamente positiva. Vediamo un grande potenziale non solo in possibili seguiti per le serie, ma anche in remake, remaster, spin-off e progetti transmedia per tutto il gruppo".

Embracer si aspetta di concludere il processo di acquisizione, che comprende 1100 impiegati sui tre studios in 8 basi sparse per il mondo, tra luglio e settembre di quest'anno. Phil Rogers, il CEO della divisione occidentale di Square Enix che è stata venduta dalla casa madre con l'operazione, ha riferito che Embracer rappresenta "un incontro perfetto per le nostre ambizioni: creare giochi di alta qualità con grandi persone e far crescere i nostri franchise verso le migliori versioni possibili". Sappiamo già che c'è un nuovo Tomb Raider in sviluppo su Unreal Engine 5, mentre si attendono informazioni su un nuovo Deus Ex, a questo punto probabile.