Tomb Raider: il nuovo gioco "spingerà i limiti del fotorealismo" con Unreal Engine 5

Un nuovo Tomb Raider è stato di fatto annunciato questo pomeriggio da Crystal Dynamics, che ha confermato di stare utilizzando Unreal Engine 5 per il nuovo capitolo della serie, il quale a quanto pare spingerà i limiti del fotorealismo, secondo quanto riferito dagli sviluppatori.

Nel corso dell'evento State of Unreal, durante il quale Epic Games ha annunciato la disponibilità pubblica di Unreal Engine 5, anche Crystal Dynamics ha confermato di essere al lavoro sul nuovo motore grafico per la costruzione del prossimo Tomb Raider, che non ha ancora un nome ufficiale e di cui non ci sono dettagli precisi, tranne appunto la base tecnologica su cui è costruito.

Qualche minima indicazione può essere tratta dalla stringata comunicazione del team di sviluppo: "Crystal Dynamics è orgogliosa di essere parte di Unreal Engine 5", ha affermato Dallas Dickinson, GM del franchise Tomb Raider.

Shadow of the Tomb Raider: un'immagine del gioco

"Il nuovo engine si traduce in un nuovo livello di narrazione nelle esperienze di gioco, ed ecco perché siamo emozionati di annunciare oggi che abbiamo iniziato lo sviluppo del prossimo Tomb Raider, sulla base di Unreal Engine 5".

Da queste parole sembra chiaro che il gioco sia ancora nelle fasi iniziali dello sviluppo, dunque è probabile che ci sia da aspettare ancora parecchio prima di poterlo vedere in azione. "Il nostro obiettivo è di spingere i limiti della fedeltà grafica e poter fornire un'esperienza action adventure cinematografica di alta qualità, quella che i fan si meritano da Crystal Dynamics e dal franchise Tomb Raider", ha riferito Dickinson.

La serie torna dunque nelle mani di Crystal Dynamics dopo che l'ultimo capitolo, Shadow of the Tomb Raider, era stato gestito in gran parte da Eidos Montreal. Nel frattempo, abbiamo visto che Jeff Ross, il director di Days Gone, è entrato a far parte del team in questione.