Fortnite: Darth Vader da Star Wars in arrivo come nuova skin? Un indizio a favore

Fortnite potrebbe ospitare una skin di Darth Vader, celebre personaggio di Star Wars, con un prossimo evento, considerando un piccolo e quasi impercettibile indizio emerso proprio nelle ore scorse durante la presentazione di Unreal Engine 5.

Durante il keynote State of Unreal, ovvero la presentazione che Epic Games ha tenuto oggi per il lancio ufficiale di Unreal Engine 5, c'è stato anche spazio per Fortnite, in particolare con una breve apparizione che ha destato l'attenzione dei fan e ha portato alcuni a scoprire un dettaglio interessante.

Nel corso dell'evento è andata in scena l'introduzione cinematografica di Fortnite Capitolo 3 Stagione 3, ma insieme a questa è stato mostrato, durante la spiegazione relativa al gioco, anche un secondo monitor che mostrava una serie di file, per far vedere il lavoro dietro le quinte svolto da Epic Games su Fortnite con Unreal Engine 5.

Qualche occhio di falco si è reso conto che, nell'elenco di file visibile sul secondo monitor, poteva nascondersi qualcosa di interessante: in particolare il leader iFireMonkey, specializzato nelle informazioni trapelate su Fortnite, ha rilevato come tra i file visibili ce ne fosse uno intitolato "C3S3_Vader", che sembrerebbe proprio riferirsi a un "Vader" inserito nel Capitolo 3 Stagione 3 di Fortnite.



Non sarebbe peraltro la prima volta che un personaggio di Star Wars entra a far parte del mondo di Fortnite, visto che c'era stato un evento dedicato anche a dicembre del 2019 e successivamente, ma sarebbe un debutto assoluto per Darth Vader, personaggio ovviamente molto atteso da tanti giocatori.

Tra gli altri nomi emersi nel misterioso elenco di file comparso durante il video di presentazione si rilevano anche tracce di Family Guy ("I Griffin"), Doom e "Jones".