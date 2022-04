Halo ha ora anche un libro di ricette ma molti fan non la prendono bene

Mentre siamo in attesa della Stagione 2 di Halo Infinite esce intanto Halo: The Official Cookbook, ovvero in libro di ricette ispirato a Halo, cosa che a quanto pare non è stata presa bene da buona parte della community più appassionata, che come al solito non ha fatto mistero del proprio disappunto.

Sappiamo bene come i fan di Halo siano decisamente esigenti e non esitino a protestare spesso e volentieri, scadendo spesso anche in un notevole livello di tossicità, cosa che è stata confermata anche nel caso del lancio di questo libro. La polemica non nasce dal collegamento poco chiaro tra il lore fantascientifico della serie 343 Industries e l'arte culinaria (cosa che sarebbe stata anche comprensibile, a dirla tutta), quanto piuttosto dal fatto che, a detta di molti, 343 Industries dovrebbe occuparsi di aggiornare Halo Infinite con nuovi contenuti piuttosto che dedicarsi a queste facezie.



Il problema, che rende poco valido il ragionamento di questi calorosi fan, è che ovviamente un'iniziativa del genere non è gestita direttamente dagli sviluppatori di Halo Infinite, quanto piuttosto da una divisione marketing staccata, considerando le dimensioni che caratterizzano il brand Halo. In ogni caso, il libro di Victoria Rosenthal è finito al centro di un'accesa polemica che rischia di portare a una nuova rottura, dopo quella vista lo scorso dicembre che ha spinto i moderatori a chiudere temporaneamente il subReddit ufficiale di Halo. Certo, il tempismo non ha certo giocato a favore di questa iniziativa, considerando che proprio in questi giorni gli stessi 343 Industries hanno riferito di rendersi conto che la community ha ormai perso la pazienza.

Nel frattempo, abbiamo visto che comunque Halo Infinite ha ricevuto oggi una nuova patch di aprile 2022, mentre la Stagione 2 è prevista arrivare all'inizio del mese prossimo, con una serie di novità che sono state parzialmente già presentate da 343 Industries.

In ogni caso, se siete interessati a passare da Master Chief a Masterchef, Halo: The Official Cookbook è atteso per il 16 agosto 2022, contenente ben 70 ricette che in qualche modo dovrebbero essere ispirate alla serie di videogiochi in questione.