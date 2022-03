Halo Infinite, Stagione 2: data d'uscita, titolo, mappe e modalità da 343 Industries

343 Industries comunica infine vari dettagli ufficiali sulla Stagione 2 di Halo Infinite, parlando della nuova Season in arrivo per il gioco Xbox e PC e in particolare di titolo, mappe, modalità e altri dettagli che verranno aggiunti nei prossimi mesi.

Halo Infinite: Stagione 2 si intitola Lone Wolves, secondo quanto riferito da Joseph Staten su Halo Waypoint, indicando in questo modo il tema portante delle novità in arrivo: gli Spartan Lone Wolves sono cacciatori, esperti di sopravvivenza, in grado di seguire le tracce e trovare risorse anche se infiltrati profondamente nel territorio nemico, improvvisando le proprie azioni di volta in volta.

Questo può dare un'idea anche delle ricompense che si potranno ottenere, visto che le armature dei Lone Wolves hanno caratteristiche particolari, come visibile nell'artwork relativo a Spartan Sigrid Eklunk e Spartan Hieu Dinh riportato qui sotto.

Spartan Sigrid Eklunk e Spartan Hieu Dinh

Ci sarà spazio anche per elementi narrativi nella Stagione 2, con la storia della Comandante Spartan Laurette Agryna che verrà raccontata attraverso "un misto di scene d'intermezzo, eventi a tema narrativo, oggetti del Battle Pass e altro", in base a quanto riferito.

La data di lancio della Stagione 2 è il 3 maggio 2022, dunque in linea con quanto era stato anticipato in precedenza, con la prima Stagione destinata a durare 6 mesi dal lancio, lasciando il posto alla nuova all'inizio di maggio.

Halo Infinite, la mappa Breaker

Tuttavia, ricordiamo che i battle pass acquistati non scadranno e potranno essere sfruttati anche in seguito alla conclusione della stagione.

Anche la Stagione 2 avrà il suo evento Fracture, in questo caso incentrato su un'altra tipologia di armatura particolare, di cui è visibile il concept nell'immagine qui sotto.

Concept dell'armatura dell'evento Fracture

Tra le novità ci sono aggiornamenti al bilanciamento, nuove modalità e mappe, tra le quali una nuova mappa per l'Arena chiamata Catalyst, una mappa Big Team Battle chiamata Breaker, una modalità a eliminazione tutti contro tutti chiamata Last Spartan Standing e un'altra modalità chiamata Land Grab, oltre al ritorno di King of the Hill come modalità di gioco, una caratteristica storica della serie. Ad aprile, in prossimità del lancio della Stagione 2, 343 Industries pubblicherà ulteriori informazioni.

Di recente, abbiamo visto che l'update del 24 febbraio ha migliorato un po' di cose, oltre al reset del multiplayer classificato.