Halo Infinite: il multiplayer classificato è stato aggiornato, livelli resettati

Come da programma, Halo Infinite ha ricevuto nelle ore scorse l'atteso aggiornamento per il multiplayer classificato che introduce un nuovo sistema di valutazione delle abilità dei giocatori e, come conseguenza, i livelli dei giocatori nel matchmaking competitivo sono stati resettati.

343 Industries aveva annunciato già da tempo l'arrivo di un nuovo sistema per la gestione del CSR (Competitive Skill Ranking), ovvero la classificazione dei giocatori in base all'abilità all'interno dei vari livelli previsti da bronzo a onice. Il sistema originale, anche in base a vari feedback riportati dagli utenti, portava a risultati in certi casi incoerenti, in termini di valutazione, rispetto alle performance espresse in gioco, cosa che ha spinto gli sviluppatori a rivedere il sistema.



Il multiplayer classificato di Halo Infinite sfrutta dunque adesso un nuovo sistema di gestione dei punti per la valutazione delle abilità e per questo motivo sono stati azzerati i progressi (o i regressi) fatti finora dai giocatori. Questo significa che si dovrà ripartire dall'inizio: sono necessari 10 match in multiplayer classificato per ottenere una prima valutazione d'ingresso, in base alla quale verremo posizionati nel matchmaking.

Esattamente come prima, dopo la prima valutazione ogni nuova partita nel multiplayer classificato di Halo Infinite consentirà di guadagnare o perdere punti che ci potranno portare a scalare i livelli verso l'alto oppure scendere, nel caso in cui le performance dovessero rivelarsi negative.

L'aggiornamento in questione fa parte degli update previsti su multiplayer, Campagna, anti-cheat e altro annunciati per questa metà stagione da 343 Industries.