Apex Legends Mobile: requisiti minimi e gli smartphone iOS e Android supportati

Come promesso alcune settimane fa, EA e Respawn a breve inizieranno il soft launch di Apex Legends Mobile e oggi sono stati svelati i dispositivi iOS e Android supportati e i requisiti minimi per poter far girare il battle royale sul proprio smartphone.

Il soft launch di Apex Legends Mobile inizialmente avverrà in Argentina, Colombia, Messico, Perù, Indonesia, Malesia, Filippine, Singapore, Australia e Nuova Zelanda, con una versione che presenterà un numero limitato di Leggende per testare adeguatamente il gioco prima del lancio globale, che avverrà presumibilmente nel giro di pochi mesi. EA inoltre ha ribadito che la versione mobile non supporta il cross-play con quelle PC e console.

Apex Legends

Per quanto riguarda i requisiti necessari per far girare Apex Legends Mobile, al momento il gioco non supporta i dispositivi iOS come meno di 2GB di RAM e quelli Android con meno di 3GB di RAM. Fanno eccezione i dispositivi iOS con almeno 2GB di RAM delle seguenti brand che sono ufficialmente supportati:

Vivo

Oppo

Huawei

Motorola

Samsung

Lenovo

Xiaomi

Di seguito invece i requisiti minimi completi per iOS e Android di Apex Legends Mobile:

Android

Sistema operativo: Android 8.1

Open GL: 3.0 o superiore

Spazio di archiviazione: almeno 3GB di spazio libero

RAM: almeno 3GB (tranne per i modelli riportati qui sopra)

Dimensioni schermo N/L/XL

iOS