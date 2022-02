Elden Ring: un video presenta l’editor per la creazione dei personaggi e la scelta della classe

Con l'embargo delle recensioni scaduto poche ore fa, Elden Ring è diventato fondamentalmente il protagonista indiscusso della giornata di oggi. Per ingannare l'attesa che ci separa dal lancio, la redazione di VGC ha pubblicato un video che mostra l'editor della creazione dei personaggi della nuova opera di FromSoftware.

Come possiamo notare dal filmato, l'editor ricorda molto quello dei precedenti lavori dello studio, seppur le opzioni per la creazione dei personaggi siano in maggiore quantità. Il primo step è ovviamente la scelta della classe tra le dieci a disposizione, dall'Eroe al Disgraziato semi-nudo e armato solo con una clava.

Successivamente potremo scegliere il nome del nostro Senzaluce, il fisico base, l'età, le origini e il Keepsake, ovvero un dono con cui iniziare l'avventura, come nei Dark Souls, di cui è possibile leggere nel dettaglio le descrizioni nel filmato. Infine c'è la scelta della voce, dei tratti fisici e l'acconciatura del nostro personaggio, cosa che solitamente richiede parecchio tempo se si punta a raggiungere un determinato risultato.

E voi già avete scelto la classe e quali fattezze dare al vostro Senzaluce in Elden Ring? Fatecelo sapere nei commenti.

