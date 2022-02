Dragon Ball FighterZ sarà presto su PC Game Pass, disponibile da domani

Dragon Ball FighterZ arriva anche su PC Game Pass e verrà inserito da domani all'interno del catalogo dedicato agli utenti PC del servizio su abbonamento Microsoft, consentendo dunque anche a chi gioca su piattaforma Windows di prendere parte alle battaglie dell'ottimo titolo Arc System Works.

Disponibile già da tempo nel catalogo di Xbox Game Pass su console, Dragon Ball FighterZ arriverà dunque domani, 24 febbraio 2022, anche su PC Game Pass, così come viene chiamato ora il servizio per quanto riguarda la sua sezione esclusivamente dedicata al PC, che prosegue a volte con alcune differenze rispetto a quella per Xbox.

In questo caso, la mancanza è stata presto colmata con l'arrivo del titolo in questione nelle prossime ore: il gioco è un picchiaduro a impostazione classica uno contro uno strutturato come un tag team, ovvero con squadre composte da tre personaggi, sebbene lo scontro sia sempre tra due combattenti alla volta, salvo le mosse speciali che prevedono il supporto di alcuni alleati.

Ovviamente è basato sulla celebre licenza del manga/anime di Akira Toriyama, in questo caso riprodotto in maniera veramente fedele dallo stile grafico adottato da Arc System Works, che sfrutta il 3D in cel shading per proporre un tratto che ricorda davvero da vicino quello originale dell'anime.

Proprio in questi giorni abbiamo visto il video che annuncia l'arrivo dell'Androide 21 come DLC.