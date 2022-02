PlayStation Showcase a marzo? Le possibili sorprese tra Project Spartacus, Hogwart Legacy e PSVR2

Come suggerito da Tom Henderson e Nick "Shpeshal Nick" Baker, a marzo Sony potrebbe presentare un nuovo PlayStation Showcase, un evento dunque più grande di un semplice State of Play, con parecchie novità succulenti per i giocatori PS5 e PS4. Una soffiata da prendere con le pinze, ma a nostro avviso piuttosto credibile, dato che di carne al fuoco, tra un PlayStation VR2 ancora tutto da sviscerare e il tanto chiacchierato Project Spartacus, c'è n'è in abbondanza.

Tom Henderson afferma che "ci sono parecchie cose che si stanno allineando" in casa PlayStation. Ed effettivamente è così a pensarci bene. Assolti gli impegni per le campagne promozionali pre-lancio di Horizon Forbidden West e Gran Turismo 7 (in uscita il 6 marzo), Sony potrebbe concentrarsi nel presentare nel migliore dei modi il futuro di PlayStation, che al di là di God of War: Ragnarok è ancora avvolto nel mistero.

A gennaio la compagnia ha presentato le specifiche tecniche di PlayStation VR2 e ieri le prime immagini ufficiali, dunque marzo potrebbe essere il mese ideale per svelare ulteriori dettagli sulla periferica. I punti da discutere sono parecchi, principalmente il prezzo e la data di uscita, che ci aspettiamo per la fine dell'anno. Tuttavia un evento come il PlayStation Showcase lo immaginiamo come il palcoscenico ideale per presentare nuovi giochi dedicati al visore, che ne esaltino le qualità e irretiscano gli utenti, sia chi ha già comprato il primo PlayStation VR e crede in questo genere di periferiche, ma anche chi è più scettico. Questa volta Sony sembra aver fatto le cose in grande, realizzando un visore sulla carta molto curato sotto molti aspetti e che potrebbe aiutare la diffusione di questa tecnologia, al tempo stesso differenziando l'offerta dell'ecosistema PlayStation da quella di Xbox, cosa che in futuro potrebbe rivelarsi particolarmente importante.

Quali novità possiamo aspettarci dal prossimo evento PlayStation?

In tal senso, uno dei protagonisti di un evento in pompa magna di Sony potrebbe essere il tanto chiacchierato Project Spartacus, il presunto nuovo servizio ad abbonamento che potrebbe assumere un ruolo di primo piano tra quelli offerti da PS5 e PS4. C'è chi ne parla come la fusione di PlayStation Plus e Now in unico abbonamento, chi invece afferma che includerà centinaia di vecchie glorie dell'era PS1, PS2 e PS3, risultando "una sorta di Nintendo Switch Online ma meglio". O magari è entrambe le cose. Non è da escludere neanche che in realtà Project Spartacus sia semplicemente un potenziamento, con possibile rebrand, di PlayStation Now per rendere più allettante il servizio, che finora ha fatto fatica a imporsi. Le prime possibile avvisaglie di tale cambiamento le abbiamo viste ieri, con l'annuncio che Shadow Warrior 3 sarà disponibile per gli abbonati a PlayStation Now al lancio. Si tratta del primo caso di un gioco che arriva nel catalogo del servizio al lancio e in futuro Sony potrebbe stringere ulteriori accordi anche con altre case di sviluppo per invogliare un numero maggiore di utenti ad abbonarsi.

Non sarebbe un PlayStation Showcase senza una bella scorpacciata di giochi, quello di settembre dello scorso anno ad esempio è durato ben 40 minuti con una ventina di trailer e video gameplay. Il più scontato è senza dubbio Hogwarts Legacy. Il gioco di Avalanche Studios è sparito dai radar da mesi ormai, ma le voci di corridoio che circolano da settimane parlano di un nuovo trailer e novità proprio a marzo. Non solo, pare che Warner Bros in realtà sia pronta a presentare nuovamente il gioco già da tempo, ma che abbia preferito attendere che la bufera mediatica sulle dichiarazioni transfobiche di J. K. Rowling si sgonfiasse. Insomma i tempi sembrerebbero essere maturi, considerando che tra l'altro Hogwarts Legacy è stato recentemente confermato per il 2022.

Potrebbero trovare inoltre spazio anche God of War: Ragnarok, di cui magari scopriremo finalmente la data di uscita, e Final Fantasy 16, dato che Square Enix ha promesso un grande reveal durante la primavera. Al tempo stesso, potrebbero arrivare ulteriori trailer e novità dei giochi in uscita nei prossimi mesi, come Forspoken e Saints Row, e magari qualche annuncio a sorpresa dai PlayStation Studios, come il tanto chiacchierato remake di The Last of Us.

