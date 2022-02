PS5 e PS4: Project Spartacus sarà come “Nintendo Switch Online, ma meglio”, per un insider

In un nuovo video pubblicato su YouTube, l'insider Nate the Hate ha parlato di Project Spartacus, il nuovo servizio ad abbonamento di Sony, svelando nuovi presunti dettagli su cosa offrirà e descrivendolo come simile a "Nintendo Switch Online, ma meglio".

L'indider afferma che Spartacus unirà PlayStation Now a PlayStation Plus, con la possibilità di giocare a un vasto catalogo di vecchi glorie per PS1, PS2, PS3 e PSP sia su PS5 che su PS4.

A suo avviso dunque il servizio sarà più simile concettualmente al Nintendo Switch Online della grande N piuttosto che al Game Pass di Xbox, dato che tra l'altro non vedrà l'aggiunta di giochi tripla A come God of War Ragnarok al lancio. Nate the Hate si aspetta l'annuncio ufficiale da parte di Sony dopo la fine dell'anno fiscale in corso, tra aprile e giugno.

Logo PlayStation

Il gola profonda inoltre afferma che al lancio di Project Spartacus saranno disponibili 100 giochi PS1, mentre quelli PS2 e PSP arriveranno entro la fine del 2022. In entrambi i casi apparentemente sarà possibile scaricare i titoli sulla propria console. Al contrario successivamente verranno aggiunti una serie di giochi PS3, che tuttavia saranno disponibili solo in streaming, almeno inizialmente. Al momento l'insider non ne è certo, ma stando ad alcune delle sue fonti, sarà possibile anche acquistare i giochi "legacy" separatamente. Nessuna informazione, invece, riguardo la possibile integrazione dei Trofei per i giochi PS1, PSP e PS2.

Sempre secondo Nate the Hate, ProjectSpartacus inizialmente sarà disponibile nei 19 paesi dove attualmente è disponibile PlayStation Now, quindi anche l'Italia, con Sony che ha intenzione di espandere il servizio e portarlo in altri paesi successivamente.

Tante informazioni sicuramente interessanti, ma senza alcuna conferma ufficiale. I rumor relativi a un nuovo servizio ad abbonamento di Sony si fanno sempre più insistenti e sicuramente qualcosa bolle in pentola, ma rimaniamo in attesa di notizie ufficiali.

Rimanendo in tema di indiscrezioni, secondo Jeff Grubb all'orizzonte c'è un'acquisizione ancora più grande di Bungie e potrebbe trattarsi di Capcom.