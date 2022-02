PlayStation VR2: periodo di lancio e dettagli su retrocompatibilità forse svelati da un insider

A inizio anno Sony ha presentato le specifiche ufficiali di PlayStation VR2, il nuovo visore di PS5. Nel prossimo futuro è lecito aspettarsi una presentazione in pompa magna, in cui verranno annunciati prezzo, data di uscita e la line-up dei giochi compatibili, ma nel frattempo l'insider Nate the Hate ha condiviso nuove, presunte, informazioni in merito, tra cui il possibile periodo di lancio del visore.

Nell'ultimo video pubblicato su YouTube, dove tra l'altro si è parlato anche di Project Spartacus, il gola profonda afferma che PlayStation VR2 verrà lanciato sul mercato tra settembre e ottobre di quest'anno, ovvero giusto in tempo per massimizzare le vendite durante il periodo natalizio e durante il Black Friday.

Nate the Hate inoltre afferma che il visore non sarà retrocompatibile con i giochi del primo PlayStation VR per via di una serie di problemi tecnici e relativi al tracking della periferica, cosa tra l'altro già menzionata anche dall'insider Nick Backer. Tuttavia, Nate the Hate si aspetta delle riedizioni di vecchi giochi per PlayStation VR2, con controlli e grafica migliorati. Inoltre anche lui non esclude la possibile introduzione della retrocompatibilità dopo il lancio del visore tramite un aggiornamento del firmware della periferica.

Nate the Hate è un insider piuttosto noto nel settore, ma in ogni caso quelle riportate qui sopra sono delle indiscrezioni senza conferma ufficiale. Come sappiamo il prossimo State of Play di Sony sarà interamente dedicato a Gran Turismo 7, ma per alcune voci di corridoio ne potrebbe arrivare un secondo a breve giro, forse già a marzo. E magari proprio in tale occasione, verranno svelati maggiori dettagli su PlayStation VR2. Rimaniamo dunque in attesa di notizie ufficiali in merito.