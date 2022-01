State of Play di febbraio 2022: data e orario del nuovo evento PS5 e PS4, focus su Gran Turismo 7

Sony ha annunciato ufficialmente un nuovo State of Play con novità per i giocatori PS5 e PS4. L'appuntamento è fissato al 2 febbraio 2022, con una presentazione dedicata a Gran Turismo 7, il nuovo capitolo della serie Polyphony Digital in arrivo a inizio marzo.

Lo State of Play si svolgerà a partire dalle 23:00 italiane di mercoledì 2 febbraio, potrete seguire la diretta sui canali PlayStation di Twitch e YouTube. Ovviamente Multiplayer.it seguirà l'evento in diretta su Twitch, dunque vi aspettiamo.

Stando a quanto annunciato da Sony su PlayStation Blog, il nuovo State of Play offrirà "oltre 30 minuti di sequenze della versione PS5 di Gran Turismo 7 con dettagli sulle dinamiche di gioco".

State of Play

Stando a quanto afferma Sony, dunque possiamo aspettarci che lo State of Play di febbraio 2022 sarà interamente incentrato su Gran Turismo 7 e probabilmente non ci sarà spazio per annunci relativi ad altri giochi (ad esempio uno dei più gettonati sembrava essere Hogwarts Legacy), nonché dettagli relativi a PlayStation VR2 o informazioni sul tanto chiacchierato Spartacus, il nuovo servizio ad abbonamento che potrebbe fondere PlayStation Plus e Now.

In ogni caso sorprese in tal senso non sono da escludere a priori. Per saperlo con certezza non dovremo attendere a lungo, dato che, come accennato in apertura, l'appuntamento con lo State of Play è fissato alle 23:00 di mercoledì 2 febbraio. Vi ricordiamo inoltre che Gran Turismo 7 sarà disponibile in esclusiva per PS5 e PS4 a partire dal 4 marzo 2022.