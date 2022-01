Hogwarts Legacy: mese di uscita e del prossimo trailer forse svelati da un insider

Il noto leaker AccountNGT è tornato alla carica con nuove presunte informazioni su Hogwarts Legacy, l'action RPG in terza persona ambientato nell'universo di Harry Potter. In particolare il gola profonda ha indicato il mese di uscita previsto per il gioco e quando potremo vederlo in azione in un nuovo trailer.

Con un post su Twitter, l'insider afferma che il gioco dovrebbe uscire nel mese di settembre 2022, con un nuovo trailer incentrato sulle magie e le abilità utilizzabili che dovrebbe arrivare a febbraio o a marzo durante un evento PlayStation, probabilmente il prossimo State of Play.

Ci teniamo a precisare l'ovvio: quanto riportato qui sopra sono informazioni non ufficiali e di cui è impossibile verificarne la veridicità, dunque prendetele con le pinze in attesa di novità da fonti ufficiali.

Tuttavia un possibile lancio a settembre, o comunque nel terzo trimestre dell'anno, è un'ipotesi abbastanza plausibile: come confermato dal CEO di WarnerMedia, Hogwarts Legacy infatti arriverà nei negozi entro la fine del 2022.

Allo stesso modo è passato molto tempo dall'ultimo video ufficiale, il che stando a delle indiscrezioni è dovuto alla bufera mediatica nata da alcune dichiarazioni di J.K. Rowling, dunque i tempi sono decisamente maturi per un nuovo trailer o video gameplay.