Elden Ring: video gameplay mostra la nuova area “Liurna of the Lakes"

Game Informer ha pubblicato un nuovo video gameplay di Elden Ring di quasi 5 minuti che ci offre un assaggio di "Liurna of the Lakes", un'area inedita mai vista in precedenza nei filmati ufficiali pubblicati da Bandai Namco.

Continua dunque il coverage della testata americana, che in questi giorni sta condividendo nuovi dettagli, interviste con il team di FromSoftware ma anche video gameplay di Elden Ring, come quello dedicato al mini-dungeon Castello Mourne.

Nel filmato qui sopra, invece, il Senzaluce esplora "Liurna of the Lakes", un'area acquitrinosa con al centro un villaggio abbandonato e caratterizzata da un'atmosfera piuttosto cupa e ansiogena. Nel video vediamo in azione anche una serie di nemici antropomorfi all'apparenza goffi e impacciati, ma che si rivelano ben presto molto pericolosi in quanto possono usare attacchi pesanti, acrobazie e magie per sorprendere il giocatore.

Nella seconda parte del video, il Senzaluce segue le orme di uno sorta di spettro e si addentra in una miniera, un'area all'apparenza molto vasta e dunque ricca di bottini ma anche di nemici e pericoli vari. Stando a quanto riportato nella descrizione del filmato, maggiori dettagli sull'area Liurna of the Lakes verranno condivisi nella giornata di domani, lunedì 31 gennaio.

Vi ricordiamo che Elden Ring sarà disponibile a partire dal 25 febbraio per PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e PC.

In un'intervista Miyazaki ha svelato che nel gioco saranno presenti delle paludi velenose e ha spiegato come Elden Ring sarà più accessibile senza abbassare l'alto tasso di sfida che contraddistingue i giochi From Software.