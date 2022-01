Elden Ring vedrà il ritorno delle Paludi di Veleno, un vecchio amore di Miyazaki

Elden Ring vedrà il ritorno delle temutissime Paludi di Veleno: una vecchia passione del game director, Hidetaka Miyazaki, riscoperta proprio durante lo sviluppo del gioco. Difficile capire se esserne felici o meno.

Dopo aver parlato dell'open world e delle sfide che comporta in Elden Ring, Miyazaki ha scambiato qualche parola anche con Game Informer, discutendo appunto di questo suo insolito amore per le paludi mortali.

"Capisco che i giocatori la pensino diversamente quando si trovano di fronte a questo tipo di scenari", ha detto Miyazaki, "ma durante lo sviluppo del gioco ho riscoperto il mio amore per le Paludi di Veleno. So che gli utenti la pensano diversamente, ma quando capisco di essere nel mezzo della creazione di una palude non resisto: succede e basta."

"Se parliamo della storia e dell'ambientazione di Elden Ring, c'è di cert qualcosa di particolarmente orribile che esiste e persiste in questo mondo", ha spiegato il game director giapponese ai microfoni della rivista.

"Pronuncerò il nome di questa piaga, così saprete cosa aspettarvi: si chiama Scarlet Rot ed è qualcosa di leggermente diverso dal veleno o dalla tossicità, ma spero siate ansiosi di scoprirla."