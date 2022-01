Blizzard: il survival appena rivelato è già giocabile, sviluppo iniziato cinque anni fa

Il misterioso survival game appena annunciato da Blizzard è già disponibile in una forma giocabile ma non è chiaro quando farà il proprio debutto. Sembra inoltre che lo sviluppo sia cominciato quasi cinque anni fa.

Si tratta di informazioni che arrivano da Craig Amai, capo del team che si sta occupando del nuovo gioco survival per PC e console di Blizzard: un progetto partito quando Amai ha lasciato lo sviluppo di World of Warcraft, quattro anni e sette mesi or sono.

A confermare che il titolo è attualmente giocabile è stato l'attuale capo di Blizzard, Mike Ybarra, che su Twitter ha scritto appunto di aver giocato per diverse ore con il misterioso survival e di sentirsi straordinariamente entusiasta in proposito.

Dovremmo essere entusiasti quanto lui visto il curriculum di Craig Amai, che si è unito a Blizzard nel lontano 2004 e nel corso del tempo è diventato senior designer di World of Warcraft, quindi lead quest designer fino appunto al 2017.

A consolidare l'ottima opinione che i produttori hanno di questo gioco è intervenuto anche Geoffrey Virtue, che ha contribuito a coordinare i lavori sul titolo fra il 2019 e il 2021. "Si tratta di un progetto che avrà un grande impatto sull'industria videoludica", ha scritto alcuni giorni fa.