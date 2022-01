Blizzard annuncia un nuovo gioco survival per PC e console su un universo inedito

Blizzard comunica di aver avviato lo sviluppo di un nuovo gioco survival per PC e console ambientato in un universo inedito, ovvero un titolo staccato dalle altre produzioni della compagnia e costruito da zero, di cui ancora non sappiamo il titolo né altri dettagli e che probabilmente si farà ancora attendere un po'.

Non si tratta, in effetti, di un vero e proprio annuncio ufficiale, quanto piuttosto di una comunicazione sull'esistenza del progetto, effettuata probabilmente per dare l'avvio a una campagna di assunzioni per mettere insieme il personale necessario a completare il progetto.



Si tratta comunque di una notizia di rilievo, se si considera come le nuove proprietà intellettuali inedite di Blizzard non siano molte e rappresentino, ogni volta, dei veri e propri eventi. L'ultimo di questi è stato infatti Overwatch, ed è diventato uno dei titoli più influenti di questi anni, dunque ci sono grandi speranze anche per questo misterioso survival.

"Blizzard si sta imbarcando su una nuova quest. Facciamo un viaggio verso un universo tutto nuovo, che ospiterà il nostro nuovo gioco survival per PC e console. Un luogo pieno di eroi che dobbiamo ancora conoscere, storie da raccontare e avventure da vivere. Un vasto reame di possibilità, in attesa di essere esplorate", questo è il testo che presenta il progetto, sulla pagina internet ufficiale aperta da Blizzard.

Per il momento, anche il sito serve soprattutto a lanciare la campagna di assunzioni e la quantità di posizioni aperte fa pensare che il gioco sia ancora piuttosto distante.

Blizzard, artwork del nuovo gioco survival in sviluppo

A guardare le illustrazioni, come quella riportata qui sopra, sembra essere una sorta di fantasy fiabesco molto particolare, visto che pare fondere anche elementi della realtà contemporanea in una strana commistione di mondi.



Mike Ybarra, manager di Blizzard, ha riferito in un tweet di aver "giocato molte ore" a questo titolo, cosa che fa pensare che in qualche modo sia già giocabile internamente, ma probabilmente ci sarà bisogno di tempo per saperne di più. Il tutto arriva peraltro proprio a breve distanza dall'annuncio dell'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, con l'operazione ancora da stabilire in via definitiva.