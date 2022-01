OlliOlli World: il trailer animato è pura allegria

Il nuovo trailer animato di OlliOlli World è pura allegria. Lo sviluppatore Roll7 e l'editore Private Division lo hanno pubblicato per ricordarci l'imminente disponibilità del gioco. Se possedete un PC, o una console tra Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox Series X e S e Xbox One, non vi resta che attendere l'8 febbraio 2022 per poterci giocare.

Nel filmato possiamo vedere Radlandia, la regione in cui è ambientato OlliOlli World, e i suoi abitanti prendere vita. Vengono messi in risalto le incredibili piste da skate, gli accattivanti (e a volte gustosi) personaggi e il maestoso mondo di gioco.

OlliOlli World segue le peripezie di un gruppo di personaggi pittoreschi attraverso il mondo di Radlandia, tra flip, flow, trick e grind, alla ricerca delle mistiche Divinità dello skate.

Per avere più informazioni, leggete il nostro recente provato di OlliOlli World. Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale:

Con uno stile grafico splendidamente animato, un gameplay fluido, un livello di personalizzazione elevato e percorsi multipli da percorrere, OlliOlli World è un'avventura imprescindibile per ogni appassionato di skateboard e platform.

OlliOlli World è disponibile per il preordine. La versione base del gioco può essere acquistata al prezzo di € 29,99; la OlliOlli World Rad Edition è invece venduta a € 44,99.