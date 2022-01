OlliOlli World, il provato della versione semi definitiva

Arriviamo alla fine del tracciato con un punteggio di quasi 50.000. Ci sembra ottimo e siamo soddisfatti di non aver commesso errori. Dopo alcune prove stentate sentiamo di aver finalmente capito come giocare e, soprattutto, come sfruttare al meglio il sistema ludico. "Non c'è voluto molto", ci ripetiamo mentalmente come un mantra, quasi per autoconvincerci che un'altra prova è stata superata. Purtroppo la nostra è una mera illusione. Ci basta guardare la schermata di riepilogo della gara per scoprire che abbiamo mancato tutti gli obiettivi secondari. Già da questo dettaglio capiamo che il margine di miglioramento della nostra prestazione è molto alto. La classifica globale però, lo rende una specie di baratro in cui la nostra superbia finisce per sprofondare inesorabilmente: qualcuno ha finito la pista con poco meno di 450.000 punti. Rimaniamo sbalorditi, anche perché siamo solo ai primi vagiti del gioco, quindi con ancora pochissimi giocatori ammessi ai suoi segreti. Fino a dove si può arrivare?

Gameplay

OlliOlli World è un gioco allegro

In un precedente articolo dedicato a OlliOlli World, che contiene ancora informazioni validissime, avevamo affrontato il gioco dal punto di vista delle sue meccaniche base. Quella che all'epoca ci era apparsa un'esperienza già di suo abbastanza rifinita, era in realtà solo un frammento di ciò che sembra poter essere la versione finale.

Le meccaniche base sono ovviamente rimaste le stesse, ma è l'opera nel suo insieme ad aver preso un'altra consistenza. Quella che sembra essere la bellezza autentica del titolo di Roll7, risiede nella distanza che passa tra una partita giocata bene e una giocata ottimamente, ossia nell'invito a migliorarsi e a non accontentarsi di arrivare soltanto alla fine dei tracciati, insito nei punteggi e in un sistema di controllo variegato, in cui pian piano si scoprono evoluzioni sempre più avanzate da realizzare con il controller, che ci trasformano in virtuosi dello skateboard.

Il gioco è ambientato sull'isola di Radlandia, dove è in corso la selezione per trovare il nuovo dio dello skate, ossia colui o colei che farà da intermediario tra gli skater e le divinità che hanno generato l'isola, chiamata l'utopia dello skateboard. Il tutto si traduce in un viaggio per i cinque biomi che compongono questo strano luogo, ognuno di essi pieno di circuiti di ogni tipo dedicati agli skater. In termini di gioco, ciò si traduce in una serie di gare da affrontare in sequenza, in cui l'obiettivo è arrivare alla fine con il punteggio migliore possibile.

Come già accennato, il sistema di controllo è immediato da padroneggiare, ma in realtà consente di giocare a diversi livelli di abilità. Il giocatore della prima ora si sentirà soddisfatto di capire come accelerare ed eseguire alcune acrobazie di base. L'utente più smaliziato inizierà a studiare seriamente il sistema di controllo, per scoprire i trick avanzati e le combinazioni migliori su ogni tracciato. Il giocatore più dedito, infine, riuscirà a eseguire delle evoluzioni perfette, massimizzando i punti ottenuti. Da questo punto di vista OlliOlli World sembra essere davvero stupefacente, tanto riesce a regalare soddisfazioni a qualsiasi livello ci si trovi.

Gli scenari sono semplici, ma di grande impatto

Ma come funziona, vi starete chiedendo? In realtà è molto semplice da spiegare: il personaggio avanza in automatico lungo la pista, con il giocatore che deve dargli i diversi input per accelerare, cambiare corsie ed eseguire i vari trick durante i grind o mentre si è in volo. Il tutto ha un tale ritmo che quando si riesce a fare un percorso dall'inizio alla fine senza cadere (ci sono comunque dei checkpoint, per non ricominciare sempre tutto dall'inizio), sembra come di aver assistito a una specie di spettacolo coreografato.

La mappa dell'isola

Nelle sue dinamiche, il titolo di Roll7 sa regalare un piacere che non esitiamo a definire estetico, ossia portatore di una bellezza che è essa stessa gioco e che aumenta non di poco il coinvolgimento. Lo stile grafico cartoon ci mette sicuramente del suo, così come la presenza di personaggi strambi e colorati, con la possibilità di rendere tale anche quello principale, ma è la fluidità delle gare, progettate con grande attenzione proprio per raggiungere questo obiettivo, a determinare un'esperienza in un certo senso più profonda e appagante e allo stesso tempo rilassante. Ci troviamo di fronte a un titolo allegro e gioioso, che fa intravedere da ogni pixel la passione degli autori per la materia trattata.