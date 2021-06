OlliOlli World, il provato di un gioco che mescola skateboard e cartoon

Caduto... Possibile che anche il tutorial di un gioco così colorato rappresenti una piccola sfida? Non particolarmente impegnativa, ma utile per farci capite che, nonostante i nostri occhi siano pieni di tinte pastello e personaggi dai tratti molto buffi, dobbiamo prendere sul serio ciò che stiamo facendo. Perché il gioco non ci pensa minimamente a semplificarci la vita e, come verificheremo nel provato di OlliOlli World , la sua apparente leggerezza nasconde un titolo che riproduce alcune dinamiche del mondo dello skateboard meglio di giochi ben più rigorosi.

In fondo ciò che ci viene descritto quando guardiamo i livelli nel loro complesso è molto vicino all'esperienza che molti skater hanno nella loro quotidianità: da una parte c'è un mondo fatto di gente che passeggia, mangia o chiacchiera, ossia vive su di un'isola, chiamata Radlandia, che sembra una rappresentazione plastica dell'estate stessa nella sua accezione più mondana; dall'altra ci sono gli skater che compiono dei balzi prodigiosi su rampe ripidissime, che interpretano i corrimano come delle piste e che spesso cadono, a volte si fanno male, ma finché riescono si rialzano e riprovano, cadono ancora e ancora fino a quando non dominano il trick che stanno tentando di eseguire.

Gameplay

La grafica è semplice, ma molto bella

A differenza degli OlliOlli precedenti, OlliOlli World vuole essere più accessibile, per non scoraggiare i giocatori alle prime armi. Questo non significa che sia facile, ma solo che si viene introdotti all'azione in modo più morbido. L'obiettivo è quello di arrivare alla fine dei vari percorsi, eseguendo acrobazie, raccogliendo bonus (dove presenti) ed evitando di schiantarsi in qualche burrone o contro qualche muro. Dopo i primi livelli, dalla composizione elementare, si comincia a fare sul serio, con dei percorsi meno lineari che consentono di prendere strade alternative, contengono più segreti e offrono più possibilità di realizzare acrobazie sempre più spinte.

Il sistema di controllo è molto semplice sulla carta, ma abbastanza articolato da padroneggiare, visto che mescola le diverse azioni, assegnate ai vari pulsanti (si gioca meglio con un controller che con mouse e tastiera), chiedendo al giocatore di padroneggiarle e di imparare a richiamarle in modo automatico, quasi istintivo.

Si parla spesso con altri personaggi, amici del protagonista

I primi tentativi sono goffi e stentati. Si arriva alla fine, ma con la sensazione di aver mancato qualcosa, perché si percepisce che il margine di miglioramento è enorme. Giocando e rigiocando si iniziano ad apprendere trucchi, i tempi di reazione agli ostacoli si fanno più rapidi, le acrobazie si fanno più articolate e si inizia a sentire di essere davvero in partita, godendo dello spettacolo creato da una prova senza errori. A beneficiarne non è solo il morale, che cresce ogni volta che si riesce a non sbagliare, ma anche il lato estetico, grazie al piacere creato dal flusso visivo ininterrotto dello scorrere degli scenari, che diventano quasi vividi nella loro composizione. Peccato non aver potuto vedere tutti i biomi disponibili nella versione finale. Li avremmo esauriti volentieri, viste le ottime impressioni che ci hanno lasciato i primi due.