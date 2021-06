ASUS ROG Falchion, la recensione della tastiera gaming meccanica wireless con formato 65%

Arriva in Italia la prima tastiera da gaming meccanica wireless con form factor al 65%, e l'abbiamo provata per alcuni giorni: la recensione della ASUS ROG Falchion.

In vista del debutto in Italia, abbiamo avuto la possibilità di provare per alcuni giorni la nuova tastiera da gaming meccanica di ASUS dotata di doppia connettività, wireless e cablata, ma soprattutto di un fattore di forma compatto, pari al 65% delle dimensioni standard, con una lunghezza di soli 305 millimetri. Come state per leggere in questa recensione della ASUS ROG Falchion, parliamo di un prodotto davvero interessante, che comunica una sensazione di qualità premium fin dalla confezione, anch'essa piuttosto compatta, completamente in cartone, al cui interno troviamo la tastiera con la sua caratteristica "vaschetta" in policarbonato, un cavo USB, un adattatore e un adesivo. Disponibile al prezzo di 169,90€ su Amazon, la ROG Falchion si pone l'obiettivo di proporre ai videogiocatori un dispositivo in grado di assecondare le loro esigenze, specie laddove siano alla ricerca di qualcosa di diverso dal solito: una tastiera dallo stile minimal, capace di garantire ottime performance in qualsiasi situazione grazie anche all'autonomia pari a ben 450 ore con luci RGB disattivate o 53 ore tenendole accese.

Caratteristiche tecniche ASUS ROG Falchion La ASUS ROG Falchion vanta specifiche di tutto rispetto nell'ambito delle tastiere da gaming, che prescindono dalle dimensioni del prodotto. A partire dalla doppia connettività, cablata o wireless, quest'ultima funzionante tramite un minuscolo adattatore USB che si collega al PC e consente il collegamento istantaneo della Falchion con una trasmissione a 2,4 GHz ottimizzata per non superare il millisecondo di latenza. In modalità wireless l'autonomia dopo una singola ricarica è pari come detto a ben 450 ore con illuminazione spenta oppure 53 ore tenendola accesa, il che consente di vivere un'esperienza senza fili ma anche senza preoccupazioni: nel nostro caso, la batteria ha coperto agevolmente l'intera durata dei test, che si sono protratti per tutto il periodo dell'E3 2021 e ci hanno visti utilizzare la tastiera sia per la scrittura che con alcuni giochi. ASUS ROG Falchion A proposito di digitazione, come ogni meccanica che si rispetti la Falchion offre switch di grande qualità, in questo caso Cherry MX RGB Red in grado di restituire una piacevole sensazione di morbidezza ed elasticità alla pressione, mantenendo i rumori di battuta caratteristici e coadiuvandoli con un'ottima precisione, nonché con alcune funzionalità extra regolabili tramite il software gratuito Armoury Crate, in primis le macro. Il layout è quello italiano. Tra le feature che danno risalto spicca inoltre lo slider a sfioramento collocato nella parte sinistra del dispositivo, che di default consente di controllare il volume audio ma può essere programmato in vari modi. Unica pecca di tale soluzione a nostro avviso è l'accessibilità, nel senso che si finisce spesso per toccare il sottile touchpad inavvertitamente, a meno che non si utilizzi la cover in policarbonato a cui abbiamo accennato in apertura e di cui parleremo fra un attimo. ASUS ROG Falchion Scheda tecnica ASUS ROG Falchion Formato: compatto, 65%

compatto, 65% Design: frameless

frameless Layout: QWERTY italiano

QWERTY italiano Interruttori: Cherry MX RGB Red

Cherry MX RGB Red Programmazione: sì, macro e profili

sì, macro e profili Connettività: wired o wireless (2,4 GHz) via USB

wired o wireless (2,4 GHz) via USB Autonomia: 450 ore (no RGB), 53 ore (RGB)

450 ore (no RGB), 53 ore (RGB) Illuminazione: RGB programmabile

RGB programmabile Accessori: cover in policarbonato

cover in policarbonato Software: Armoury Crate

Armoury Crate Dimensioni: 305 x 101 x 38 millimetri

305 x 101 x 38 millimetri Peso: 520 grammi

Design ASUS ROG Falchion Il tema centrale della ASUS ROG Falchion è inevitabilmente il suo design, che come detto vanta dimensioni estremamente compatte, in grado di restituire un'idea di modernità e di praticità fin dalla prima occhiata. Le misure sono pari a 305 x 101 x 38 millimetri, per un peso di 520 grammi che ribadisce la robustezza della costruzione. Completamente nera, la Falchion viene valorizzata sul piano estetico da un'illuminazione RGB programmabile, basata sulla tecnologia Aura Sync. Si può dunque passare da una colorazione statica personalizzabile alle combinazioni tradizionali come breathing, ciclo di colori, rainbow e poi ancora notte stellata, strobing, musica, adaptive, dark e smart. ASUS ROG Falchion Abbiamo accennato in precedenza alla "vaschetta" in policarbonato inclusa nella confezione della tastiera ASUS. Si tratta di una vera e propria cover (non magnetica, purtroppo) che va a proteggere il fondo del dispositivo al fine di migliorarne la trasportabilità, ma sotto alcuni aspetti anche la praticità. Fornisce ad esempio una cornice allo slider laterale, che così risulta meno soggetto a tocchi casuali. Le soluzioni ingegneristiche di rilievo della ASUS ROG Falchion includono anche due piedini estraibili nella parte bassa e un minuscolo alloggiamento magnetico per l'adattatore USB wireless. Se vogliamo, sul fronte del design l'unica mancanza è rappresentata dall'indicatore per la carica bassa della batteria, che si attiva sul già citato slider laterale e può rimanere dunque poco visibile.

Esperienza d'uso ASUS ROG Falchion Abbiamo provato la Falchion per alcuni giorni, in concomitanza con l'E3 2021. Come potrete immaginare, si tratta di un periodo in cui abbiamo scritto parecchio e ciò ha fornito un'ottima occasione per testare le capacità "office" della tastiera. Ebbene, gli interruttori Cherry MX RGB Red si sono confermati anche stavolta eccellenti per precisione e feeling, richiedendo pochi minuti per adeguare le dita al nuovo contesto e alla sua "morbidezza", non priva tuttavia delle sonorità tipiche delle meccaniche. Naturalmente abbiamo dedicato diverse ore anche a provare la componente gaming, giocando in particolare con Chivalry 2, Resident Evil Village e DOOM Eternal al fine di verificare l'affidabilità dei tasti nelle situazioni più concitate, quando i WASD prendono letteralmente fuoco sotto le nostre dita mentre sullo schermo si consumano scontri frenetici e impegnativi. Prova superata brillantemente, come del resto era lecito attendersi da un prodotto con queste specifiche tecniche.