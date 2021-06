Velvet Veil, il sequel spirituale di Blooborne per PS5 rivelato da un leaker?

Velvet Veil sarebbe il nome in codice del sequel spirituale di Bloodborne, attualmente in sviluppo presso FromSoftware come esclusiva per PS5, almeno stando a quanto riportato da un presunto leaker.

Lo scorso anno lo studio giapponese ha dichiarato che non sta ancora lavorando a Bloodborne 2 per PS5, ma secondo questi rumor il progetto sarebbe partito nel 2017, dunque quattro anni or sono.

Esiste insomma la possibilità che Hidetaka Miyazaki e i suoi colleghi abbiano aggirato la questione, visto che in realtà non parliamo di un vero e proprio secondo capitolo della serie. Oppure che le voci siano false, naturalmente.

Il punto è che la fonte sembra abbia previsto correttamente le ultime mosse di FromSoftware, dalla remaster di Dark Souls alla realizzazione di Déracine, passando naturalmente per Elden Ring.

Secondo le sue parole, estratte da un post di qualche anno fa, Velvet Veil sarebbe caratterizzato da un comparto tecnico di nuova generazione, con un balzo generazionale simile a quello visto nel passaggio da Dark Souls 2 a Bloodborne.