MLB The Show 21 su Xbox Series X|S è arrivato grazie a "tanta fiducia nell'industria"

In una recente intervista Sarah Bond, head of game creator experience and ecosystem presso Xbox, ha detto che per la sua compagnia avere MLB The Show 21 su Xbox Series X|S è stato un vero e proprio gesto di "fiducia nei confronti dell'industria" e di Sony San Diego.

Il gioco di baseball dei PlayStation Studios, infatti, è stato a lungo inseguito e voluto da Microsoft. Negli USA il baseball è uno degli sport principali e l'interpretazione dello stesso da parte di Sony San Diego è senza dubbio la migliore disponibile sul mercato. Lo diciamo anche nella recensione di MLB The Show 21. Per questo motivo Microsoft ha cercato per anni di avere il gioco su Xbox. "Amiamo questo gioco. Sarebbe incredibile averlo su Xbox" ha detto la Bond parlando di come la sua compagnia ha sempre puntato ad avere la serie su Xbox.

Quando l'opportunità è arrivata, però, c'è voluto un "Vero, vero segnale di fiducia nei confronti dell'industria". Per averlo al lancio del gioco, infatti, Microsoft ha dovuto mandare il kit di sviluppo e le specifiche delle sue console a Sony, prima ancora che queste venissero rese pubbliche.

Un gesto per certi versi davvero coraggioso, che però ha consentito a tutti gli utenti Xbox Game Pass di poter giocare a quello che è il miglior gioco di baseball sul mercato direttamente dal day one.