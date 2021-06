Chivalry 2 giocato live e tutte le dirette di oggi su Twitch per Multiplayer.it

Chivalry 2 sarà protagonista di una live su Twitch stasera alle 21.00: Tommaso Valentini giocherà per voi lo slasher medievale di Torn Banner Studios, accompagnandovi sul campo di battaglia e mostrandovi come muore un vero cavaliere. Più volte. In arrivo oggi anche la recensione del gioco!

Le dirette della giornata sono tuttavia già cominciate: state guardando in questo momento la tradizionale Pausa Caffè con Giordana Moroni e Aligi Comandini che discutono delle ultime notizie di questi giorni post-E3.

Alle 15.00 sarà la volta di Francesco Serino, con un Let's Play completamente avvolto dal mistero. Cosa giocherà il nostro impavido redattore? Per scoprirlo dovrete appunto sintonizzarvi alle tre di oggi pomeriggio.

Dead by Daylight, il crossover con Resident Evil.

Il calendario proseguirà quindi alle 18.00 con una diretta dedicata a Dead by Daylight e, in particolare, al crossover con Resident Evil che porta nel gioco i personaggi della serie survival horror targata Capcom. Dirige Turbo Tekno.

Potrete seguire gli streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi per ricevere le notifiche relative ai nuovi video!

Ricordatevi anche che su Telegram c'è il gruppo ufficiale di Multiplayer.it. Per entrare a far parte di questa community basta possedere un account Telegram e cliccare su questo link.