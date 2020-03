Bloodborne 2 su PS5? From Software non ci sta ancora lavorando, dice un insider

Bloodborne 2 approderà su PS5? Anche se fosse, ci vorrà molto tempo prima che accada: stando a quanto riferito da un insider, il gioco non rientra fra le priorità di From Software al momento.



Nel ribadire le ultime informazioni su Elden Ring, che a quanto pare vanterà un mondo di gioco dinamico e un gameplay con diversi tratti in comune con le precedenti produzioni del team giapponese, l'insider in questione ha scritto sul forum Resetera circa i progressi di Bloodborne 2.



Ebbene, secondo le sue parole il gioco paga il fatto che From Software si stia dedicando a diversi progetti, incluso il già citato Elden Ring, mettendolo in secondo piano rispetto al resto.



Il titolo non è infatti attualmente in fase di sviluppo, né compare nell'elenco dei progetti in attesa presso lo studio giapponese. Ciò significa che, nell'ipotesi ancora non confermata della sua realizzazione, Bloodborne 2 impiegherà parecchio tempo per arrivare nei negozi.



Certo, se Sony ordinasse il gioco la situazione potrebbe sbloccarsi rapidamente, ma si tratta di una situazione che a quanto pare ancora non si è verificata.